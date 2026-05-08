«Життя воїнів важливіше за Красну площу»: Україна погодилася на перемир’я заради повернення 1000 героїв

Світ сколихнула новина про досягнення домовленості щодо тимчасового припинення вогню в російсько-українській війні. Президент США Дональд Трамп офіційно оголосив про встановлення "режиму тиші", який триватиме протягом трьох днів — 9, 10 та 11 травня. Ключовою частиною цієї угоди став масштабний обмін військовополоненими за формулою "тисяча на тисячу".

Президент України Володимир Зеленський підтвердив участь української сторони в цьому процесі, наголосивши, що пріоритетом для держави є повернення захисників додому, а не символічні акції в Москві. За його словами, згода на перемир’я стала результатом складної дипломатії за активної участі американської команди.

"Красна площа для нас менш важлива, ніж життя українських полонених, яких можна повернути додому. Саме тому сьогодні в рамках перемовного процесу за посередництва американської сторони ми отримали згоду Росії провести обмін військовополонених у форматі 1000 на 1000", — підкреслив Володимир Зеленський.

Зі свого боку, Дональд Трамп висловив задоволення результатами перемовин, які дозволили на певний час зупинити бойові дії.

"Я радий оголосити про триденне перемир'я у війні між Україною та Росією: 9, 10 та 11 травня", — заявив американський президент, зазначивши, що цей період також включатиме гуманітарну місію з повернення полонених.

Українська сторона вже розпочала оперативну підготовку до реалізації обміну. Зеленський висловив сподівання, що Сполучені Штати виступлять гарантом виконання Росією взятих на себе зобов’язань щодо режиму тиші та звільнення людей.

