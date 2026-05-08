«Жизнь воинов важнее Красной площади»: Украина согласилась на перемирие ради возвращения 1000 героев

Мир потрясла новость о достижении договоренности о временном прекращении огня в российско-украинской войне. Президент США Дональд Трамп официально объявил об установлении "режима тишины", который продлится в течение трех дней — 9, 10 и 11 мая. Ключевой частью этого соглашения стал масштабный обмен военнопленными по формуле тысяча на тысячу.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской стороны в этом процессе, отметив, что приоритетом для государства является возвращение защитников домой, а не символические акции в Москве. По его словам, согласие на перемирие стало результатом сложной дипломатии при активном участии американской команды.

"Красная площадь для нас менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой. Именно поэтому сегодня в рамках переговорного процесса с посредничеством американской стороны мы получили согласие России провести обмен военнопленных в формате 1000 на 1000", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Со своей стороны, Дональд Трамп выразил удовлетворение результатами переговоров, которые позволили на время остановить боевые действия.

"Я рад объявить о трехдневном перемирии в войне между Украиной и Россией: 9, 10 и 11 мая", — заявил американский президент, отметив, что этот период также будет включать в себя гуманитарную миссию по возвращению пленных.

Украинская сторона уже приступила к оперативной подготовке к реализации обмена. Зеленский выразил надежду, что Соединенные Штаты выступят гарантом выполнения Россией взятых на себя обязательств по режиму тишины и освобождению людей.

