Бывшая заместитель министра обороны Украины Анна Маляр призвала украинцев критически относиться к многочисленным прогнозам о "смертельных" обстрелах, традиционно предстающих перед важными государственными или историческими датами. Она напомнила, что враг совершает ракетный террор систематически, не всегда привязываясь к праздничному календарю.

Эксперт подчеркнула, что самые тяжелые атаки, которые уже выдержала Украина, происходили без привязки ко всяким торжествам, тогда как нагнетание паники накануне праздников часто является лишь частью информационного давления.

"Сколько страшных ракетных атак мы пережили. И они не были приурочены ни к каким датам. Но накануне каждой знаковой даты начинается всплеск предсказаний об апокалипсисе", — отметила Анна Маляр в своем обращении.

Таким образом она советует доверять системе ПВО и официальным сообщениям, а не эмоциональным прогнозам, которые становятся циклическими накануне каждого 9 мая или других памятных дней.

Отметим, что мир всколыхнула новость о достижении договоренности о временном прекращении огня в российско-украинской войне. Президент США Дональд Трамп официально объявил об установлении "режима тишины", который продлится в течение трех дней — 9, 10 и 11 мая. Ключевой частью этого соглашения стал масштабный обмен военнопленными по формуле тысяча на тысячу.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил участие украинской стороны в этом процессе, отметив, что приоритетом для государства является возвращение защитников домой, а не символические акции в Москве. По его словам, согласие на перемирие стало результатом сложной дипломатии при активном участии американской команды.

