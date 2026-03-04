logo_ukra

Україні не вистачатиме ППО: в Раді знайшли просте рішення

Народний депутат Дунда розповів, де Україна може взяти необхідні ракети до ППО

4 березня 2026, 19:49
Події на Близькому Сході можуть значно погіршити ситуацію в Україні. Проблема, насамперед, може виникнути з ракетами до систем ППО. У Верховній Раді повідомили про просте рішення цієї проблеми. 

Україні не вистачатиме ППО: в Раді знайшли просте рішення

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Народний депутат Олег Дунда зазначив, що президент України Володимир Зеленський та багато інших спікерів почали говорити, що у разі якщо війна на Близькому Сході затягнеться, Україна матиме проблеми з ракетами ППО.

Рубіо, за його словами, також у своєму виступі підтвердив — США виробляє замало перехоплювачів, щоб покрити всі необхідні витрати в умовах війни.

“Тож, можливо, є сенс знову підняти питання, що Україна готова виробляти ракети ППО до Patriot, при цьому частково ці ракети будуть йти для поповнення складів Сполучених Штатів. Для цього необхідно лише фінансування від європейських партнерів та ліцензія від США”, — порадив нардеп. 

За словами політика, якщо американці не хочуть надавити ліцензію Україні, то це можуть бути ліцензії, наприклад, для Німеччини чи Франції.

“От і буде “розширене НАТО” в дії”, — підсумував він.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Київській області командир взводу однієї з військових частин Повітряних сил Збройних сил України привласнив техніку, яку використовували для бойового чергування та охорони повітряного простору області.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що замість того щоб забезпечувати підрозділ необхідним обладнанням, військовий продав його. Техніку мобільні групи мали використовувати для відбиття атак ворога. Фігуранту загрожує до 15 років позбавлення волі.



Джерело: https://www.facebook.com/oleg.dunda.2025/posts/pfbid0vZLRo8YwtKdgn8eAKNRMVzd5EHJU9avxw4ydadguQjBcPMNhB8oduAmM54fe7zwnl
