Украине будет не хватать ПВО: в Раде нашли простое решение

События на Ближнем Востоке могут значительно усугубить ситуацию в Украине. Проблема, прежде всего, может возникнуть с ракетами в системе ПВО. В Верховной Раде сообщили о простом решении этой проблемы.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Народный депутат Олег Дунда отметил, что президент Украины Владимир Зеленский и многие другие спикеры начали говорить, что в случае, если война на Ближнем Востоке затянется, Украина будет иметь проблемы с ракетами ПВО.

Рубио, по его словам, также в своем выступлении подтвердил — США производит мало перехватчиков, чтобы покрыть все необходимые расходы в условиях войны.

"Итак, возможно, есть смысл снова поднять вопрос, что Украина готова производить ракеты ПВО к Patriot, при этом частично эти ракеты будут идти для пополнения составов Соединенных Штатов. Для этого необходимо только финансирование от европейских партнеров и лицензия от США", — посоветовал нардеп.

По словам политика, если американцы не хотят надавить лицензию Украине, это могут быть лицензии, например, для Германии или Франции.

"Вот и будет "расширено НАТО" в действии", — подытожил он.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Киевской области командир взвода одной из воинских частей Воздушных сил Вооруженных сил Украины присвоил технику, которую использовали для боевого дежурства и охраны воздушного пространства области.

В Государственном бюро расследований сообщили, что вместо того, чтобы обеспечивать подразделение необходимым оборудованием, военный продал его. Технику мобильные группы должны были использовать для отражения атак врага. Фигуранту грозит до 15 лет лишения свободы.