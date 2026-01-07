Україні не потрібен «новий Будапештський меморандум»: у Німеччині зробили заяву про гарантії безпеки

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що для реальної безпеки України недостатньо нових політичних декларацій на кшталт Будапештського меморандуму.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Фото: з відкритих джерел

Для України потрібні конкретні зобов’язання та військова підтримка. Про це повідомляє Welt.

За словами німецького міністра, планування оборони України має тривати навіть після можливого підписання мирної угоди, а гарантії безпеки повинні бути "надійними та довготривалими".

"Для мене важливо, щоб країни, які підтримують Україну, розробили конкретні заходи для забезпечення можливого політичного завершення російської агресії в Україні", — наголосив Пісторіус.

Міністр підкреслив, що нині слід зосередитися не на символічних угодах, а на практичних механізмах стримування Росії, на відміну від Будапештського меморандуму 1994 року, який не забезпечив реального захисту Україні.

Пісторіус прокоментував заяву канцлера Фрідріха Мерца щодо можливої участі німецьких військ у забезпеченні перемир’я. Міністр уточнив, що Бундесвер може бути залучений лише на території країн НАТО поблизу кордонів, але не безпосередньо в Україні.

"Передумовою для цього є те, щоб Путін нарешті був серйозно налаштований на припинення вогню і припинив жорстокі вбивства", — зазначив Пісторіус.

За його словами, країни НАТО мають тримати сили у стані готовності на випадок нової російської агресії, оскільки це посилює стримування та оборонні можливості Альянсу.

Як повідомляв портал "Комментарі", президент Володимир Зеленський припускає, що війна РФ проти України може закінчитися у першій половині 2026 року. За його словами, переговори з європейськими партнерами та США досягли нового рубежу. Під час виступу на церемонії відкриття головування Кіпру в Раді Європейського Союзу Зеленський заявив, що війна може завершитися під час каденції Кіпру.