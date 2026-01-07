Украине не нужен новый Будапештский меморандум: в Германии сделали заявление о гарантиях безопасности

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что для реальной безопасности Украины недостаточно новых политических деклараций типа Будапештского меморандума.

Министр обороны Германии Борис Писториус. Фото: из открытых источников

Для Украины необходимы конкретные обязательства и военная поддержка. Об этом сообщает Welt.

По словам немецкого министра, планирование обороны Украины должно продолжаться даже после возможного подписания мирного соглашения, а гарантии безопасности должны быть надежными и долговременными.

"Для меня важно, чтобы страны, которые поддерживают Украину, разработали конкретные меры по обеспечению возможного политического завершения российской агрессии в Украине", — подчеркнул Писториус.

Министр подчеркнул, что в настоящее время следует сосредоточиться не на символических соглашениях, а на практических механизмах сдерживания России, в отличие от Будапештского меморандума 1994 года, не обеспечившего реальную защиту Украины.

Писториус прокомментировал заявление канцлера Фридриха Мерца о возможном участии германских войск в обеспечении перемирия. Министр уточнил, что Бундесвер может быть привлечен только на территории стран НАТО вблизи границ, но не в Украине.

"Предпосылкой для этого является то, чтобы Путин наконец-то был серьезно настроен на прекращение огня и прекратил жестокие убийства", — отметил Писториус.

По его словам, страны НАТО должны держать силы в готовности на случай новой российской агрессии, поскольку это усиливает сдерживание и оборонные возможности Альянса.

Как сообщал портал "Комментарии", президент Владимир Зеленский предполагает, что война РФ против Украины может закончиться в первой половине 2026 года. По его словам, переговоры с европейскими партнерами и США достигли нового рубежа. Выступая на церемонии открытия председательства Кипра в Совете Европейского Союза, Зеленский заявил, что война может завершиться во время каденции Кипра.