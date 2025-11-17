logo_ukra

Війна з Росією "України не буде як держави": озвучено нову жахливу мету Кремля в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

"України не буде як держави": озвучено нову жахливу мету Кремля в Україні

Віктор Медведчук в ефірі ТАСС стверджував, що Україна нібито не зможе зберегти державність, а її об’єднання з Росією він назвав ключовою стратегічною метою

17 листопада 2025, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

15 листопада Віктор Медведчук дав інтерв’ю російському агентству ТАСС, де заявив, що Україна в майбутньому нібито не "виживе як держава", а "возз’єднання" з Росією є його стратегічною метою. Колишній нардеп підкреслив, що збереження незалежності України Кремлю заважає і є для Москви загрозою. За даними Інституту вивчення війни (ISW), Москва використала виступ Медведчука, щоб ще раз продемонструвати справжні наміри щодо України.

"України не буде як держави": озвучено нову жахливу мету Кремля в Україні

Фото: з відкритих джерел

"Росія прагне не лише чотирьох областей, а всієї країни", – зазначають аналітики. 

Експерти нагадують, що Медведчук є близьким союзником Путіна. На початку повномасштабного вторгнення Кремль розглядав його як можливого замісника президента Володимира Зеленського. Сам Медведчук в інтерв’ю заявив, що не претендує на посаду майбутнього президента незалежної України, а бачить себе лише лідером створеної ним організації "Інша Україна".

Політик намагався представити свою структуру як інструмент інтеграції України до Росії. Він хвалився "успіхами" примусової інтеграції та поширював кремлівський наратив про те, що українці нібито прагнуть русифікації. Медведчук стверджує, що його організація, створена в січні 2023 року, відкрила шість центрів "допомоги" для колишніх громадян України, які перебувають у Росії.

Крім того, політик розповів, що неодноразово зустрічався зі спікером Держдуми В’ячеславом Володіним для налагодження співпраці між "Іншою Україною" та комітетами Держдуми. За його словами, Володін нібито доручив залучити представників організації до робочих груп і комісій. Ці твердження поки що не підтверджені іншими російськими посадовцями.

Як вже писали "Коментарі", Україна нарешті почала цілеспрямовано вражати російську енергетичну інфраструктуру напередодні зимового сезону, хоча технічні можливості для цього були ще раніше.  



