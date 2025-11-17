logo

Война с Россией "Украина не будет как государства": озвучена новая ужасная цель Кремля в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украина не будет как государства": озвучена новая ужасная цель Кремля в Украине

Виктор Медведчук в эфире ТАСС утверждал, что Украина вроде бы не сможет сохранить государственность, а ее объединение с Россией он назвал ключевой стратегической целью

17 ноября 2025, 14:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

15 ноября Виктор Медведчук дал интервью российскому агентству ТАСС, где заявил, что Украина в будущем якобы не "выживет как государство", а "воссоединение" с Россией является его стратегической целью. Бывший нардеп подчеркнул, что сохранение независимости Украины Кремлю мешает и является для Москвы угрозой. По данным Института изучения войны (ISW), Москва использовала выступление Медведчука, чтобы еще раз продемонстрировать истинные намерения в отношении Украины.

"Украина не будет как государства": озвучена новая ужасная цель Кремля в Украине

Фото: из открытых источников

"Россия стремится не только к четырем областям, а по всей стране", – отмечают аналитики.

Эксперты напоминают, что Медведчук — близкий союзник Путина. В начале полномасштабного вторжения Кремль рассматривал его в качестве возможного заместителя президента Владимира Зеленского. Сам Медведчук в интервью заявил, что не претендует на должность будущего президента независимой Украины, а видит себя лидером созданной им организации "Другая Украина".

Политик пытался представить свою структуру как инструмент интеграции Украины в Россию. Он хвастался "успехами" принудительной интеграции и распространял кремлевский нарратив о том, что украинцы якобы стремятся к русификации. Медведчук утверждает, что его организация, созданная в январе 2023 года, открыла шесть центров "помощи" для находящихся в России бывших граждан Украины.

Кроме того, политик рассказал, что не раз встречался со спикером Госдумы Вячеславом Володиным для налаживания сотрудничества между "Другой Украиной" и комитетами Госдумы. По его словам, Володин якобы поручил привлечь представителей организации в рабочие группы и комиссии. Эти утверждения пока не подтверждены другими российскими чиновниками.

Как уже писали "Комментарии", Украина наконец-то начала целенаправленно поражать российскую энергетическую инфраструктуру накануне зимнего сезона, хотя технические возможности для этого были еще раньше.



