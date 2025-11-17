logo_ukra

Росіяни вперше це відчують: озвучено різку заяву про майбутнє війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Росіяни вперше це відчують: озвучено різку заяву про майбутнє війни в Україні

В Україні зима буде важкою, але для українців це вже четвертий такий період, тоді як для росіян це станеться вперше

17 листопада 2025, 14:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Україна нарешті почала цілеспрямовано вражати російську енергетичну інфраструктуру напередодні зимового сезону, хоча технічні можливості для цього були ще раніше. Про це в ефірі "Radio NV" розповів ветеран російсько-української війни, колишній командир роти батальйону "Айдар" та директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий.

Росіяни вперше це відчують: озвучено різку заяву про майбутнє війни в Україні

Фото: з відкритих джерел

"До цього моменту ми не зачіпали об’єкти, які фактично є цивільними. Але настав час реагувати. Стало зрозуміло, що росіяни й на четверту зиму роблять акцент на покаранні цивільного населення за наш спротив. Їхня головна стратегія цієї зими – зламати наш тил, знищивши енергетику майже повністю. Це чітка військова мета, як, наприклад, взяття Покровська", – зазначив Дикий. 

Він підкреслив, що на цей момент наслідки війни відчувають переважно ті росіяни, які підписали контракт з армією РФ, та їхні сім’ї. Решта населення країни досі не усвідомлює наслідків повномасштабного вторгнення в Україну.

"Цієї зими пересічний росіянин вперше відчує на собі прямі наслідки дій свого уряду та диктатора. Вони почнуть усвідомлювати простий причинно-наслідковий зв’язок: ти підтримуєш свого лідера, він нападає на сусідню державу, і через це в тебе вимикають світло. Цієї осені та зими росіяни отримають базове розуміння того, що кожен відповідає за дії своєї країни", – додав ветеран. 

Таким чином, Україна змінює підхід до оборони та контрнаступу, роблячи акцент на стратегічних ударах по ключовій інфраструктурі ворога, що не лише посилює захист власного тилу, а й впливає на суспільну свідомість у Росії. За словами Дикого, такі дії спрямовані на те, щоб ворог відчув наслідки власних рішень, а цивільне населення країни-агресора почало співвідносити дії держави з особистими труднощами.

Як вже писали "Коментарі", у Європі знову висловили побоювання щодо можливої російської агресії проти Балтії, причому аналітики називають навіть конкретне місто – Нарва, пише "Європейська правда".



