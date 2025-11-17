logo

Война с Россией Россияне впервые это почувствуют: озвучено резкое заявление о будущем войны в Украине
НОВОСТИ

Россияне впервые это почувствуют: озвучено резкое заявление о будущем войны в Украине

В Украине зима будет тяжелой, но для украинцев это уже четвертый период, тогда как для россиян это произойдет впервые

17 ноября 2025, 14:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Украина наконец-то начала целенаправленно поражать российскую энергетическую инфраструктуру накануне зимнего сезона, хотя технические возможности для этого были еще раньше. Об этом в эфире "Radio NV" рассказал ветеран российско-украинской войны, бывший командир роты батальона "Айдар" и директор Национального антарктического научного центра Евгений Дикий.

Россияне впервые это почувствуют: озвучено резкое заявление о будущем войны в Украине

Фото: из открытых источников

"До этого момента мы не затрагивали объекты, которые фактически являются гражданскими. Но пора реагировать. Стало понятно, что россияне и на четвертую зиму делают акцент на наказании гражданского населения за наше сопротивление. Их главная стратегия этой зимы — сломать наш тыл, уничтожив энергетику почти полностью.

Он подчеркнул, что на данный момент последствия войны испытывают преимущественно те россияне, подписавшие контракт с армией РФ, и их семьи. Остальное население страны до сих пор не осознает последствий полномасштабного вторжения в Украину.

"Этой зимой рядовой россиянин впервые почувствует на себе прямые последствия действий своего правительства и диктатора. Они начнут осознавать простую причинно-следственную связь: ты поддерживаешь своего лидера, он нападает на соседнее государство, и из-за этого у тебя выключают свет. своей страны", – добавил ветеран.

Таким образом Украина меняет подход к обороне и контрнаступлению, делая акцент на стратегических ударах по ключевой инфраструктуре врага, что не только усиливает защиту собственного тыла, но и влияет на общественное сознание в России. По словам Дикого, такие действия направлены на то, чтобы враг ощутил последствия собственных решений, а гражданское население страны-агрессора начало соотносить действия государства с личными трудностями.

Как уже писали "Комментарии", в Европе снова выразили опасения по поводу возможной российской агрессии против Балтии, причем аналитики называют даже конкретный город — Нарва, пишет "Европейская правда".



