Путін готує жорсткий напад на місто, де проживають його фанати: несподівана заява

У Європі знову висловили побоювання щодо можливої російської агресії проти Балтії, причому аналітики називають навіть конкретне місто – Нарва, пише "Європейська правда".

Фото: з відкритих джерел

Європейський комісар з оборони Андрюс Кубілюс зазначив, що протягом наступних двох–чотирьох років Путін може спробувати атакувати Естонію, Латвію чи Литву. За його словами, це ставить перед ЄС та НАТО важливі завдання: як забезпечити надійний захист Балтії та що можна винести як урок із війни в Україні.

Розвідки країн регіону, а також Німеччини, Данії, Фінляндії та Нідерландів визначають Балтійські держави як потенційну військову ціль Кремля. Кубілюс підкреслив, що будь-який напад буде спрямований не лише проти окремих країн, а проти всього НАТО та ЄС, і потенційно може активувати статтю 5 про колективну оборону.

Комісар згадав Нарву, третє за величиною місто Естонії, як місце, де може розпочатися конфлікт. Він також навів приклад книги німецького аналітика Карло Масалі If Russia Wins: A Scenario, де описується загрозливий сценарій: окупація Нарви та невизначена реакція Альянсу. Кубілюс зауважив, що метою захисту Балтії є підготовка до різних можливих сценаріїв, включно з непередбачуваними кроками Москви.

Водночас він підкреслив, що уроки української війни мають стати базою для формування ефективної стратегії оборони регіону. Балтійські держави, на його думку, потребують активної координації з союзниками, посилення розвідки та готовності до будь-яких варіантів розвитку подій.

Як вже писали "Коментарі", Німеччина висловила підтримку ідеї надання Україні так званого "репараційного кредиту", що має базуватися на заморожених російських активах. Канцлер Фрідріх Мерц закликав якнайшвидше ухвалити остаточне рішення щодо цих коштів. Про це він заявив після перемовин із президентом Кіпру Нікосом Христодулідісом у Берліні.