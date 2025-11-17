Путин готовит жестокое нападение на город, где проживают его фанаты: неожиданное заявление

В Европе снова выразили опасения по поводу возможной российской агрессии против Балтии, причем аналитики называют даже конкретный город – Нарва, пишет "Европейская правда".

Фото: из открытых источников

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс отметил, что в течение следующих двух-четырех лет Путин может попытаться атаковать Эстонию, Латвию или Литву. По его словам, это ставит перед ЕС и НАТО важные задачи: обеспечить надежную защиту Балтии и что можно извлечь как урок из войны в Украине.

Разведки стран региона, а также Германии, Дании, Финляндии и Нидерландов определяют Балтийские государства как потенциальную военную цель Кремля. Кубилюс подчеркнул, что любое нападение будет направлено не только против отдельных стран, но и против всего НАТО и ЕС, и потенциально может активировать статью 5 о коллективной обороне.

Комиссар вспомнил Нарву, третий по величине город Эстонии как место, где может начаться конфликт. Он также привел пример книги немецкого аналитика Карло Масали If Russia Wins: A Scenario, где описывается угрожающий сценарий: оккупация Нарвы и неопределенная реакция Альянса. Кубилюс отметил, что целью защиты Балтии является подготовка к разным возможным сценариям, включая непредсказуемые шаги Москвы.

В то же время, он подчеркнул, что уроки украинской войны должны стать базой для формирования эффективной стратегии обороны региона. Балтийские государства, по его мнению, нуждаются в активной координации с союзниками, усилении разведки и готовности к любым вариантам развития событий.

