logo

BTC/USD

95458

ETH/USD

3201.42

USD/UAH

42.04

EUR/UAH

48.98

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Путин готовит жестокое нападение на город, где проживают его фанаты: неожиданное заявление
commentss НОВОСТИ Все новости

Путин готовит жестокое нападение на город, где проживают его фанаты: неожиданное заявление

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс прогнозирует, что в ближайшие два-четыре года Путин может совершить атаку на Балтийские государства.

17 ноября 2025, 13:45
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

В Европе снова выразили опасения по поводу возможной российской агрессии против Балтии, причем аналитики называют даже конкретный город – Нарва, пишет "Европейская правда".

Путин готовит жестокое нападение на город, где проживают его фанаты: неожиданное заявление

Фото: из открытых источников

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс отметил, что в течение следующих двух-четырех лет Путин может попытаться атаковать Эстонию, Латвию или Литву. По его словам, это ставит перед ЕС и НАТО важные задачи: обеспечить надежную защиту Балтии и что можно извлечь как урок из войны в Украине.

Разведки стран региона, а также Германии, Дании, Финляндии и Нидерландов определяют Балтийские государства как потенциальную военную цель Кремля. Кубилюс подчеркнул, что любое нападение будет направлено не только против отдельных стран, но и против всего НАТО и ЕС, и потенциально может активировать статью 5 о коллективной обороне.

Комиссар вспомнил Нарву, третий по величине город Эстонии как место, где может начаться конфликт. Он также привел пример книги немецкого аналитика Карло Масали If Russia Wins: A Scenario, где описывается угрожающий сценарий: оккупация Нарвы и неопределенная реакция Альянса. Кубилюс отметил, что целью защиты Балтии является подготовка к разным возможным сценариям, включая непредсказуемые шаги Москвы.

В то же время, он подчеркнул, что уроки украинской войны должны стать базой для формирования эффективной стратегии обороны региона. Балтийские государства, по его мнению, нуждаются в активной координации с союзниками, усилении разведки и готовности к любым вариантам развития событий.

Как уже писали "Комментарии", Германия выразила поддержку идеи предоставления Украине так называемого "репарационного кредита", основанного на замороженных российских активах. Канцлер Фридрих Мерц призвал как можно быстрее принять окончательное решение по этим средствам. Об этом он заявил после переговоров с президентом Кипра Никосом Христодулидисом в Берлине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости