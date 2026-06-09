Україні не буде чим воювати проти РФ: країна ЄС шокувала кардинальним рішенням

Новий уряд Болгарії оголосив про намір припинити постачання зброї в Україну, що вже викликало резонанс у Європі. За інформацією видання Bloomberg, така позиція відрізняється від підходу Євросоюзу, який прагне чинити тиск на Росію для завершення війни.

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Болгарський міністр оборони Дімітар Стоянов прокоментував ситуацію. За його словами, Україні потрібно більше людей, а не більше зброї. При цьому він додав, що країни повинні працювати над "справедливим миром, який визначатиметься участю обох сторін у конфлікті". Його заява відображає ставлення нового прем'єр-міністра Румена Радева, який неодноразово підкреслював, що війна не закінчиться на полі бою. Він також пообіцяв збільшити роль Болгарії у формуванні спільних рішень ЄС.

Болгарія є одним із найбільших виробників боєприпасів радянського зразка у Євросоюзі. Ці боєприпаси були критично важливими для України на початку війни. Хоча тодішній уряд офіційно відмовився від прямої військової допомоги, болгарські снаряди потрапили на фронт через експорт до інших країн ЄС.

Як зазначає видання, з 2022 року Болгарія передала Україні 13 пакетів військової допомоги, проте інформація про їхню вартість і склад залишалася закритою для громадськості.

Журналісти нагадують, що Радев, колишній командувач ВПС та президент країни до січня, часто виступав проти надання військової підтримки Україні з боку ЄС. Він також наполягав на скасуванні санкцій проти Росії, аргументуючи це тим, що вони шкодять економіці самої Європи.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час короткої зупинки в аеропорту Кишинева президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами глави держави, бесіда була конструктивною та пройшла у позитивному ключі.