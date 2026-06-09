Новое правительство Болгарии объявило о намерении прекратить поставки оружия в Украину, что уже вызвало резонанс в Европе. По информации издания Bloomberg, такая позиция отличается от подхода Евросоюза, стремящегося оказывать давление на Россию для завершения войны.

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Болгарский министр обороны Димитар Стоянов прокомментировал ситуацию. По его словам, Украине нужно больше людей, а не больше оружия. При этом он добавил, что страны должны работать над "справедливым миром, определяемым участием обеих сторон в конфликте". Его заявление отражает отношение нового премьер-министра Румена Радева, неоднократно подчеркивавшего, что война не закончится на поле боя. Он также пообещал увеличить роль Болгарии в формировании совместных решений ЕС.

Болгария — один из крупнейших производителей боеприпасов советского образца в Евросоюзе. Эти боеприпасы были критически важны для Украины в начале войны. Хотя тогдашнее правительство официально отказалось от прямой военной помощи, болгарские снаряды попали на фронт из-за экспорта в другие страны ЕС.

Как отмечает издание, с 2022 года Болгария передала Украине 13 пакетов военной помощи, однако информация об их стоимости и составе оставалась закрытой для общественности.

Журналисты напоминают, что Радев, бывший командующий ВВС и президент страны до января часто выступал против оказания военной поддержки Украине со стороны ЕС. Он также настаивал на отмене санкций против России, аргументируя это тем, что они вредят экономике самой Европы.

Портал "Комментарии" уже писал, что во время короткой остановки в аэропорту Кишинева президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с представителями президента США — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По словам главы государства, беседа была конструктивна и прошла в положительном ключе.