Зеленський зробив важливе уточнення про розмову з представниками Трампа: деталі

Під час короткої зупинки в аеропорту Кишинева президент України Володимир Зеленський провів розмову з представниками президента США — Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. За словами глави держави, бесіда була конструктивною та пройшла у позитивному ключі.

Володимир Зеленський відзначив, що сторони обговорили можливості активізації дипломатичних зусиль у найближчі тижні, які мають бути спрямовані на пошук шляхів завершення війни, розв’язаної Росією проти України. Президент подякував американській стороні за готовність долучатися до цього процесу та працювати максимально інтенсивно.

Окремо під час розмови наголошувалося, що значна увага світової спільноти зараз зосереджена на ситуації навколо Ірану, однак питання миру в Європі залишається важливим і не втрачає актуальності в міжнародному порядку денному. Сторони також обговорили потенційні дипломатичні можливості в контексті майбутнього саміту G7 та інших міжнародних заходів, запланованих на червень.

Президент України Володимир Зеленський поінформував співрозмовників про наявні дані щодо позиції та намірів Москви, наголосивши на важливості врахування цих оцінок у подальшому переговорному процесі. Він також висловив вдячність за підтримку України та позитивне ставлення до української позиції з боку американських партнерів.

"Дякую, Америко! Дякую Молдові за гостинність", — підсумував президент України Володимир Зеленський, відзначивши важливість міжнародної підтримки та дипломатичної взаємодії в умовах триваючої війни.

Портал "Коментарі" вже писав, що наступні півроку–дев’ять місяців можуть стати вирішальними у війні, якщо Україні вдасться утримати нинішню динаміку на фронті. Таку думку в інтерв’ю "24 Каналу" висловив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін, коментуючи прогноз командувача корпусу Андрія Білецького щодо виснаження російської армії.