Чи можливий перелом у війні через 6-9 місяців: у ЗСУ назвали дві категоричні умови

Наступні півроку–дев’ять місяців можуть стати вирішальними у війні, якщо Україні вдасться утримати нинішню динаміку на фронті. Таку думку в інтерв’ю "24 Каналу" висловив заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін, коментуючи прогноз командувача корпусу Андрія Білецького щодо виснаження російської армії.

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За словами Жоріна, оцінка Білецького є обґрунтованою і спирається на два головні чинники, які вже проявляються на передовій.

Перший фактор – повна зупинка просування російських підрозділів. "Перше — це просування противника. Сьогодні в рамках 3-го армійського корпусу воно повністю зупинилося. На ділянках, де ще пів року тому росіяни просувалися на 70 кілометрів на місяць, зараз або взагалі не рухаються, або навіть поступово втрачають позиції на тактичному рівні", — пояснив Жорін. Він уточнив, що Третій армійський корпус фактично заблокував ворога у межах активної смуги фронту. "Є ще окремі місця, де противник може рухатися, але вони незначні", — додав офіцер.

Другий фактор – технологічна перевага та постійне зростання втрат ворога. Жорін підкреслив, що навіть за відсутності активних штурмів російські підрозділи продовжують зазнавати значних втрат завдяки новітнім українським системам і методам ведення бою.

"Ці два елементи — повна зупинка противника та постійне збільшення його втрат — дозволяють прогнозувати критичний перелам у війні. Якщо ми утримаємо таку динаміку та ініціативу, то через 6–9 місяців можна буде говорити про перелом на нашу користь", — зазначив він.

Досягти цього, на думку Жоріна, можливо шляхом:

1. Використання технологічного підходу у всіх ланках бойового управління;

2. Масштабування успішних практик командування та взаємодії підрозділів, які вже довели ефективність на передовій.

Завдяки таким крокам Україна має шанс зміцнити позиції, скоротити втрати та перевести ініціативу на свій бік у найближчі місяці.

Портал "Коментарі" вже писав, що президент України Володимир Зеленський у понеділок, 8 червня, провів телефонну розмову з представниками колишнього президента США Дональда Трампа — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Інформацію про переговори спершу опублікував журналіст Axios Барак Равід, а в Офісі Президента її підтвердили "Суспільному".