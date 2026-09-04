“Україні готують умови капітуляції”: експерт ошелешив правдою про переговори

Українські політики заявляють про активізацію переговорного треку про закінчення війни. Є заява президента Туреччини Реджепа Ердогана про готовність надати майданчик для переговорів. Однак експерти переконані, що кожен зі світових лідерів вирішує власні проблеми.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

Військовий експерт Світан пояснив, чому насправді активізувався переговорний трек по Україні.

"Швидше за все, проводяться консультації щодо умов капітуляції України. Чому? Тому що зупинка бойових дій з відмовою від збройної боротьби за окуповані території, із зупинкою там російських військ — це капітуляція країни", — пояснив експерт.

За його словами, раніше у Стамбулі фактично був “зданий” Крим та Донбас, і зараз, наголосив він, будуть намагатися зробити це ще раз та уже продовжити забаганки Путіна. Активізацію переговорного треку Світан пояснив тим, що у лідерів трьох держав скоро вибори.

"У Путіна вибори в кінці вересня, у Трампа вибори в листопаді. І в ці два місяці вибори в Нетаньяху. Ось за 2 місяці, з кінця вересня до початку листопада, у них вибори, і їм треба зупинити бойові дії", — переконаний експерт.

За його словами, цим лідерам буде проблематично проводити вибори, не вирішивши головних проблем. Для Путіна, за його словами, пауза у війні дає можливість підготуватися до наступних атак.

"Путіну, окрім того, що треба чисте небо під час виборів, йому, в принципі, непогано було б на кілька днів піти на оперативну паузу. Це дозволило б за кілька днів підтягнути до лінії фронту свої стратегічні резерви. Якщо пауза буде кілька місяців, він може ще більше переформатувати війська і розгорнути вздовж лінії фронту й у принципі продовжити там із листопада-грудня далі військову кампанію”, — зазначив експерт.

Нетаньяху, на його думку, буде вирішувати свої питання з Трампом, а Ердогану потрібно збільшити трафік по Чорному морю. І, підсумував Світан, у кожного буде своя перемога.

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