“Україні готують умови капітуляції”: експерт ошелешив правдою про переговори

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Кречмаровская Наталия
Українські політики заявляють про активізацію переговорного треку про закінчення війни. Є заява президента Туреччини Реджепа Ердогана про готовність надати майданчик для переговорів. Однак експерти переконані, що кожен зі світових лідерів вирішує власні проблеми.
Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"
Військовий експерт Світан пояснив, чому насправді активізувався переговорний трек по Україні.
За його словами, раніше у Стамбулі фактично був “зданий” Крим та Донбас, і зараз, наголосив він, будуть намагатися зробити це ще раз та уже продовжити забаганки Путіна. Активізацію переговорного треку Світан пояснив тим, що у лідерів трьох держав скоро вибори.
За його словами, цим лідерам буде проблематично проводити вибори, не вирішивши головних проблем. Для Путіна, за його словами, пауза у війні дає можливість підготуватися до наступних атак.
Нетаньяху, на його думку, буде вирішувати свої питання з Трампом, а Ердогану потрібно збільшити трафік по Чорному морю. І, підсумував Світан, у кожного буде своя перемога.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який вибір готують для України.