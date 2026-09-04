"Украине готовят условия капитуляции": эксперт ошарашил правдой о переговорах

Украинские политики заявляют об активизации переговорного трека по окончании войны. Есть заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о готовности предоставить площадку для переговоров. Однако эксперты убеждены, что каждый из мировых лидеров решает свои проблемы.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

Военный эксперт Свитан объяснил, почему действительно активизировался переговорный трек по Украине.

"Скорее всего, проводятся консультации по условиям капитуляции Украины. Почему? Потому что остановка боевых действий с отказом от вооруженной борьбы за оккупированные территории, с остановкой там российских войск – это капитуляция страны", – пояснил эксперт.

По его словам, ранее в Стамбуле фактически был "сдан" Крым и Донбасс, и сейчас, подчеркнул он, будут пытаться сделать это еще раз и уже продлить прихоти Путина. Активизацию переговорного трека Свитан объяснил тем, что у лидеров трех государств скоро будут выборы.

"У Путина выборы в конце сентября, у Трампа выборы в ноябре. И в эти два месяца выборы в Нетаньяху. Вот за 2 месяца, с конца сентября по начало ноября, у них выборы, и им нужно остановить боевые действия", — убежден эксперт.

По его словам, этим лидерам будет проблематично проводить выборы, не решив главные проблемы. Для Путина, по его словам, пауза в войне позволяет подготовиться к следующим атакам.

"Путину, кроме того, что нужно чистое небо во время выборов, ему, в принципе, неплохо было бы на несколько дней пойти на оперативную паузу. Это позволило бы за несколько дней подтянуть к линии фронта свои стратегические резервы. Если пауза будет несколько месяцев, она может еще больше переформатировать войска и развернуть вдоль линии фронта и в принципе продолжить там с ноября-декабря дальше военную кампанию”, — отметил эксперт.

Нетаньяху, по его мнению, будет решать свои вопросы с Трампом, а Эрдогану нужно увеличить трафик по Черному морю. И, подытожил Свитан, у каждого будет своя победа.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой выбор готовят для Украины.



