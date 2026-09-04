"Украине готовят условия капитуляции": эксперт ошарашил правдой о переговорах

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Кречмаровская Наталия
Украинские политики заявляют об активизации переговорного трека по окончании войны. Есть заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о готовности предоставить площадку для переговоров. Однако эксперты убеждены, что каждый из мировых лидеров решает свои проблемы.
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
Военный эксперт Свитан объяснил, почему действительно активизировался переговорный трек по Украине.
По его словам, ранее в Стамбуле фактически был "сдан" Крым и Донбасс, и сейчас, подчеркнул он, будут пытаться сделать это еще раз и уже продлить прихоти Путина. Активизацию переговорного трека Свитан объяснил тем, что у лидеров трех государств скоро будут выборы.
По его словам, этим лидерам будет проблематично проводить выборы, не решив главные проблемы. Для Путина, по его словам, пауза в войне позволяет подготовиться к следующим атакам.
Нетаньяху, по его мнению, будет решать свои вопросы с Трампом, а Эрдогану нужно увеличить трафик по Черному морю. И, подытожил Свитан, у каждого будет своя победа.
Напомним: портал "Комментарии" писал, какой выбор готовят для Украины.