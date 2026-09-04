Києву вже готують складний вибір: що відбудеться після візиту спецпредставників Трампа

У Київ після Москви — такий маршрут обрали спецпредставники президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф та Джаред Кушнер. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які умови, скоріш за все спецпредставники Трампа привезуть Києву після переговорів у Москві.

Війна в Україні. Фото портал "Коментарі"

За оцінкою ChatGPT, головна мета поїздки — зрозуміти, чи готова Москва хоча б частково відмовитися від максималістських вимог. Особливо гострим залишається питання територій.

Чат-бот вважає, що американські представники можуть привезти до Києва пропозиції щодо припинення ударів, гарантій безпеки та можливого формату прямої зустрічі лідерів. Водночас Зеленському доведеться визначитися: погоджувати рамку майбутніх переговорів чи пояснювати Вашингтону, чому російські вимоги неприйнятні.

На думку ChatGPT, справжній результат стане зрозумілим не за самою зустріччю, а за її наслідками. Якщо після візиту з’явиться конкретний план наступного раунду переговорів, це стане серйозним дипломатичним зрушенням. Якщо ні — це буде сигналом, що Москва не готова торгуватися по суті.

Gemini дивиться на ситуацію жорсткіше. Чат-бот також не очікує готового мирного договору, однак припускає, що з Москви Віткофф і Кушнер можуть привезти максималістські вимоги Путіна — зокрема територіальні поступки та відмову України від вступу до НАТО.

Окремо Gemini говорить про американський прагматизм — представники Трампа можуть спробувати промацати межу, до якої Київ готовий поступатися, і запропонувати власну модель фіксації лінії фронту в обмін на припинення вогню та перспективу економічного відновлення.

Тобто мова може йти не стільки про готовий мир, скільки про рамку майбутньої угоди. І тут Києву доведеться рахувати не лише дипломатичні аргументи, а й реальні безпекові наслідки.

Gemini також робить ще один висновок: Вашингтон зацікавлений у швидкому зниженні рівня ескалації. Тому візит може стати частиною спроби змусити обидві сторони сісти за стіл переговорів, навіть якщо їхні позиції поки далекі одна від одної.

Grok також не бачить у валізах американських представників “чудо-плану”. На його думку, вони привезуть до Києва передусім холодний зріз того, що почули в Кремлі, та спробу знову запропонувати Україні швидкий компроміс.

Серед можливих російських вимог Grok називає території, передусім Донбас, нейтралітет, обмеження для української армії та питання НАТО. Водночас гарантії безпеки, на думку чат-бота, можуть залишитися лише загальними формулюваннями без чітких зобов’язань.

Але Grok бачить у поїздці й інший сенс. Американські представники можуть отримати можливість безпосередньо побачити ситуацію в Україні та поговорити із Зеленським. Це важливо, адже після розмови з кремлівським диктатором Володимиром Путіним Вашингтону доведеться зіставити російські вимоги з реальною позицією Києва.

Усі три чат-боти фактично відкидають сценарій, за якого Віткофф і Кушнер привезуть до Києва готову мирну угоду. Спільний прогноз — це позиція Москви, американські пропозиції та спроба підштовхнути Україну та Росію до переговорного процесу.

Головна інтрига після московського візиту проста: чи привезуть Києву простір для реального торгу, чи лише чергову спробу перекласти ціну компромісу на Україну.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, який ультиматум Путін поставив Зеленському.



