Киеву уже готовят сложный выбор: что состоится после визита спецпредставителей Трампа

В Киев после Москвы – такой маршрут выбрали спецпредставители президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие условия, скорее всего, спецпредставители Трампа привезут Киеву после переговоров в Москве.

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

По оценке ChatGPT, главная цель поездки – понять, готова ли Москва хотя бы частично отказаться от максималистских требований. Особенно острым остается вопрос о территориях.

Чат-бот считает, что американские представители могут привезти в Киев предложения по прекращению ударов, гарантиям безопасности и возможному формату прямой встречи лидеров. В то же время, Зеленскому придется определиться: согласовывать рамку предстоящих переговоров или объяснять Вашингтону, почему российские требования неприемлемы.

По мнению ChatGPT, настоящий результат станет ясен не по самой встрече, а по ее последствиям. Если после визита появится конкретный план следующего раунда переговоров, это станет серьезным дипломатическим сдвигом. Если нет – это будет сигналом, что Москва не готова торговаться по существу.

Gemini смотрит на ситуацию жестче. Чат-бот также не ожидает готового мирного договора, однако предполагает, что из Москвы Уиткофф и Кушнер могут привезти максималистские требования Путина — в частности, территориальные уступки и отказ Украины от вступления в НАТО.

Отдельно Gemini говорит об американском прагматизме — представители Трампа могут попытаться прощупать границу, к которой Киев готов уступать, и предложить собственную модель фиксации линии фронта в обмен на прекращение огня и перспективу экономического восстановления.

То есть речь может идти не столько о готовом мире, сколько о рамках будущего соглашения. И здесь Киеву придется считать не только дипломатические аргументы, но и реальные последствия безопасности.

Gemini также делает еще один вывод: Вашингтон заинтересован в быстром понижении уровня эскалации. Поэтому визит может стать частью попытки заставить обе стороны сесть за стол переговоров, даже если их позиции пока далеки друг от друга.

Grok также не видит в чемоданах американских представителей "чудо-плана". По его мнению, они привезут в Киев, прежде всего, холодный срез того, что услышали в Кремле, и попытку снова предложить Украине быстрый компромисс.

Среди возможных российских требований Grok называет территории, прежде всего Донбасс, нейтралитет, ограничения украинской армии и вопросы НАТО. В то же время гарантии безопасности, по мнению чат-бота, могут остаться только общими формулировками без четких обязательств.

Но Grok видит в поездке и другой смысл. Американские представители могут получить возможность напрямую увидеть ситуацию в Украине и поговорить с Зеленским. Это важно, ведь после разговора с кремлевским диктатором Владимиром Путиным Вашингтону придется сравнить российские требования с реальной позицией Киева.

Все три чат-бота фактически исключают сценарий, при котором Виткофф и Кушнер привезут в Киев готовое мирное соглашение. Совместный прогноз – это позиция Москвы, американские предложения и попытка подтолкнуть Украину и Россию к переговорному процессу.

Главная интрига после московского визита проста: привезут ли Киеву пространство для реального торга или только очередную попытку перевести цену компромисса на Украину.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какой ультиматум Путин поставил Зеленскому.



