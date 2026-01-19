logo_ukra

Україні готують небачену зраду від союзників: озвучено страшний прогноз війни
НОВИНИ

Україні готують небачену зраду від союзників: озвучено страшний прогноз війни

Максим Жорін засудив пропозиції віддавати території та окреслив єдиний варіант тимчасового припинення війни

19 січня 2026, 09:05
Автор:
avatar

Клименко Елена

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін різко розкритикував матеріали іноземних медіа, у яких йдеться про можливе "поступове відчуження Донбасу" задля досягнення перемир’я. На його переконання, такі сюжети створюють хибне враження про готовність України відмовлятися від власних територій і слугують додатковим тиском на державу. Підполковник поділився своїми думками у власному Telegram-каналі.

Україні готують небачену зраду від союзників: озвучено страшний прогноз війни

Фото: з відкритих джерел

Жорін процитував уривок з одного з німецькомовних телеканалів, де журналіст описує бесіду з анонімною народною депутаткою України. Кореспондент стверджував, що політикиня підтримує ідею "болісного компромісу" та відчуження частини Донбасу заради припинення бойових дій. За його словами, подібну позицію поділяє значна частина парламентарів. Заступник командира корпусу зазначив, що подібні повідомлення є суто пропагандистським інструментом і не відображають реальної політичної ситуації в країні.

"Ці матеріали з анонімними коментарями, що нібито закликають до поступок, спрямовані на створення інформаційного фону для легітимізації відмови від територій України. З часом тиск з усіх боків лише зростатиме", — написав Жорін.

Військовий також окреслив реальний сценарій припинення вогню: війна може призупинитися лише на фактичній лінії бойового зіткнення. Жодних інших шляхів, за його словами, не існує — ані політичних, ані практичних, ані ідеологічних. Жорін наголосив, що будь-які розмови про "поступки територіями" не відповідають дійсності і є спробою нав’язати Україні неприпустимі умови.

Як вже писали "Коментарі", політична вага кремлівського правителя Володимира Путіна неухильно зменшується як на міжнародній арені, так і всередині самої Росії. Про це пише видання The Washington Post, наголошуючи, що дедалі більше сумнівів у спроможності Кремля дотримуватися власних обіцянок виникає навіть серед традиційних партнерів Москви. Розчарування зростає не лише серед формальних союзників, а й у провладних військових колах та серед держав, які раніше демонстрували лояльність до Росії, зокрема Венесуели, Сирії та Ірану.



Джерело: https://t.me/MaksymZhorin/5955
