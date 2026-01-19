Україні готують небачену зраду від союзників: озвучено страшний прогноз війни

Заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін різко розкритикував матеріали іноземних медіа, у яких йдеться про можливе "поступове відчуження Донбасу" задля досягнення перемир’я. На його переконання, такі сюжети створюють хибне враження про готовність України відмовлятися від власних територій і слугують додатковим тиском на державу. Підполковник поділився своїми думками у власному Telegram-каналі.

Фото: з відкритих джерел

Жорін процитував уривок з одного з німецькомовних телеканалів, де журналіст описує бесіду з анонімною народною депутаткою України. Кореспондент стверджував, що політикиня підтримує ідею "болісного компромісу" та відчуження частини Донбасу заради припинення бойових дій. За його словами, подібну позицію поділяє значна частина парламентарів. Заступник командира корпусу зазначив, що подібні повідомлення є суто пропагандистським інструментом і не відображають реальної політичної ситуації в країні.

"Ці матеріали з анонімними коментарями, що нібито закликають до поступок, спрямовані на створення інформаційного фону для легітимізації відмови від територій України. З часом тиск з усіх боків лише зростатиме", — написав Жорін.

Військовий також окреслив реальний сценарій припинення вогню: війна може призупинитися лише на фактичній лінії бойового зіткнення. Жодних інших шляхів, за його словами, не існує — ані політичних, ані практичних, ані ідеологічних. Жорін наголосив, що будь-які розмови про "поступки територіями" не відповідають дійсності і є спробою нав’язати Україні неприпустимі умови.

