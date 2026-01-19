У Путіна вкрай кепські справи: на Заході розкрили несподіваний удар по іміджу диктатора

Політична вага кремлівського правителя Володимира Путіна неухильно зменшується як на міжнародній арені, так і всередині самої Росії. Про це пише видання The Washington Post, наголошуючи, що дедалі більше сумнівів у спроможності Кремля дотримуватися власних обіцянок виникає навіть серед традиційних партнерів Москви. Розчарування зростає не лише серед формальних союзників, а й у провладних військових колах та серед держав, які раніше демонстрували лояльність до Росії, зокрема Венесуели, Сирії та Ірану.

Експерти зазначають, що заяви Путіна на міжнародному рівні дедалі частіше сприймаються як декларативні та відірвані від реальності. Накопичений досвід невиконаних зобов’язань призвів до втрати довіри до Кремля. На цьому тлі радикальні прихильники жорсткої політики відкрито визнають кризу іміджу Росії. Ультраправий ідеолог Олександр Дугін публічно заявив, що, на його думку, для повернення впливу Москва нібито змушена діяти максимально жорстко, адже у сучасному світі, де панує культ сили, гуманні аргументи нібито не працюють.

Колишній високопоставлений кремлівський посадовець, який побажав залишитися неназваним, зазначив, що нинішня ситуація навколо Путіна є вкрай суперечливою. За його словами, російська влада дедалі частіше ігнорує власні правила, а для Путіна ключовим завданням залишається пошук прийнятного виходу з війни, навіть якщо це означає відсунення на другий план зовнішньополітичні контакти.

Аналітики також звертають увагу на нездатність Росії ефективно підтримувати союзні режими у критичні моменти. Директор Центру Карнегі "Росія–Євразія" Олександр Габуєв підкреслює, що Москва змушена співпрацювати з проблемними та слабкими партнерами, адже альтернатив майже не має. Коли ж такі режими опиняються на межі краху, як це сталося у Сирії, Кремль виявляється неспроможним стабілізувати ситуацію чи запропонувати реальні рішення. Колись символ російського глобального впливу Венесуела, за словами експерта, нині лише підкреслює обмежені можливості Кремля.

