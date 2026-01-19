logo_ukra

У Путіна вкрай кепські справи: на Заході розкрили несподіваний удар по іміджу диктатора
НОВИНИ

У Путіна вкрай кепські справи: на Заході розкрили несподіваний удар по іміджу диктатора

Видання підкреслює, що міжнародна репутація держави погіршується на тлі зростання суспільного невдоволення тривалою війною

19 січня 2026, 08:50
Автор:
avatar

Клименко Елена

Політична вага кремлівського правителя Володимира Путіна неухильно зменшується як на міжнародній арені, так і всередині самої Росії. Про це пише видання The Washington Post, наголошуючи, що дедалі більше сумнівів у спроможності Кремля дотримуватися власних обіцянок виникає навіть серед традиційних партнерів Москви. Розчарування зростає не лише серед формальних союзників, а й у провладних військових колах та серед держав, які раніше демонстрували лояльність до Росії, зокрема Венесуели, Сирії та Ірану.

У Путіна вкрай кепські справи: на Заході розкрили несподіваний удар по іміджу диктатора

Фото: з відкритих джерел

Експерти зазначають, що заяви Путіна на міжнародному рівні дедалі частіше сприймаються як декларативні та відірвані від реальності. Накопичений досвід невиконаних зобов’язань призвів до втрати довіри до Кремля. На цьому тлі радикальні прихильники жорсткої політики відкрито визнають кризу іміджу Росії. Ультраправий ідеолог Олександр Дугін публічно заявив, що, на його думку, для повернення впливу Москва нібито змушена діяти максимально жорстко, адже у сучасному світі, де панує культ сили, гуманні аргументи нібито не працюють.

Колишній високопоставлений кремлівський посадовець, який побажав залишитися неназваним, зазначив, що нинішня ситуація навколо Путіна є вкрай суперечливою. За його словами, російська влада дедалі частіше ігнорує власні правила, а для Путіна ключовим завданням залишається пошук прийнятного виходу з війни, навіть якщо це означає відсунення на другий план зовнішньополітичні контакти.

Аналітики також звертають увагу на нездатність Росії ефективно підтримувати союзні режими у критичні моменти. Директор Центру Карнегі "Росія–Євразія" Олександр Габуєв підкреслює, що Москва змушена співпрацювати з проблемними та слабкими партнерами, адже альтернатив майже не має. Коли ж такі режими опиняються на межі краху, як це сталося у Сирії, Кремль виявляється неспроможним стабілізувати ситуацію чи запропонувати реальні рішення. Колись символ російського глобального впливу Венесуела, за словами експерта, нині лише підкреслює обмежені можливості Кремля.

Як вже писали "Коментарі", у ніч на 19 січня російські окупанти здійснили чергову атаку на Одеську область із застосуванням ударних безпілотників. Унаслідок повітряного нападу зафіксовано руйнування житлових будівель і об’єктів критично важливої інфраструктури. Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі.



