Политический вес кремлевского правителя Владимира Путина неуклонно уменьшается как на международной арене, так и внутри самой России. Об этом пишет издание The Washington Post, отмечая, что все больше сомнений в способности Кремля придерживаться собственных обещаний возникает даже среди традиционных партнеров Москвы. Разочарование растет не только среди формальных союзников, но и в провластных военных кругах и среди государств, ранее демонстрировавших лояльность к России, в частности Венесуэлы, Сирии и Ирана.

Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, что заявления Путина на международном уровне все чаще воспринимаются как декларативные и оторванные от реальности. Накопленный опыт невыполненных обязательств привел к утрате доверия Кремлю. На этом фоне радикальные сторонники жесткой политики открыто признают кризис имиджа России. Ультраправый идеолог Александр Дугин публично заявил, что, по его мнению, для возвращения влияния Москва якобы вынуждена действовать максимально жестко, ведь в современном мире, где властвует культ силы, гуманные аргументы якобы не работают.

Бывший высокопоставленный кремлевский чиновник, пожелавший остаться неназванным, отметил, что нынешняя ситуация вокруг Путина крайне противоречива. По его словам, российские власти все чаще игнорируют собственные правила, а для Путина ключевой задачей остается поиск приемлемого выхода из войны, даже если это означает отстранение на второй план внешнеполитических контактов.

Аналитики также обращают внимание на неспособность России эффективно поддерживать союзные режимы в критические моменты. Директор Центра Карнеги Россия-Евразия Александр Габуев подчеркивает, что Москва вынуждена сотрудничать с проблемными и слабыми партнерами, ведь альтернатив почти не имеет. Когда такие режимы оказываются на грани краха, как это произошло в Сирии, Кремль оказывается неспособным стабилизировать ситуацию или предложить реальные решения. Прежде символ российского глобального влияния Венесуэла, по словам эксперта, сейчас лишь подчеркивает ограниченные возможности Кремля.

