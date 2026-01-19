Заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин подверг резкой критике материалы иностранных медиа, в которых говорится о возможном "постепенном отчуждении Донбасса" для достижения перемирия. По его убеждению, такие сюжеты создают ошибочное впечатление о готовности Украины отказываться от собственных территорий и служат дополнительным давлением на государство. Подполковник поделился своим мнением в собственном Telegram-канале.

Фото: из открытых источников

Жорин процитировал отрывок из одного из немецкоязычных телеканалов, где журналист описывает беседу с анонимным народным депутатом Украины. Корреспондент утверждал, что политика поддерживает идею "болезненного компромисса" и отчуждения части Донбасса ради прекращения боевых действий. По его словам, подобную позицию разделяет значительная часть парламентариев. Заместитель командира корпуса отметил, что подобные сообщения являются чисто пропагандистским инструментом и не отражают реальную политическую ситуацию в стране.

"Эти материалы с анонимными комментариями, якобы призывающими к уступкам, направлены на создание информационного фона для легитимизации отказа от территорий Украины. Со временем давление со всех сторон будет только расти", — написал Жорин.

Военный также наметил реальный сценарий прекращения огня: война может приостановиться только на фактической линии боевого столкновения. Никаких других путей, по его словам, не существует — ни политических, ни практических, ни идеологических. Жорин подчеркнул, что любые разговоры о "уступках по территориям" не соответствуют действительности и являются попыткой навязать Украине недопустимые условия.

Как уже писали "Комментарии", политический вес кремлевского правителя Владимира Путина неуклонно уменьшается как на международной арене, так и внутри самой России. Об этом пишет издание The Washington Post, отмечая, что все больше сомнений в способности Кремля придерживаться собственных обещаний возникает даже среди традиционных партнеров Москвы. Разочарование растет не только среди формальных союзников, но и в провластных военных кругах и среди государств, ранее демонстрировавших лояльность к России, в частности Венесуэлы, Сирии и Ирана.