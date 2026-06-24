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Українцям варто готуватися: монітори попередили про нетипову загрозу удару РФ

Борти А-50/У знову почали працювати на постійній основі для наведення засобів ураження по українських цілях

24 червня 2026, 17:20
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Клименко Елена

За наявною інформацією моніторингових каналів, на російському аеродромі "Українка" нині розміщено кілька стратегічних бомбардувальників, які можуть бути залучені до виконання бойових завдань. Йдеться про п’ять модернізованих літаків Ту-95МСМ та три Ту-160М, які перебувають у стані готовності до застосування.

Українцям варто готуватися: монітори попередили про нетипову загрозу удару РФ

Фото: з відкритих джерел

На тлі цих даних спостерігачі повідомляють про ознаки підготовки Росії до чергової масштабної повітряної операції. Однією з характерних особливостей останнього часу стало відновлення регулярної роботи літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та А-50У. Такі повітряні комплекси використовуються для контролю повітряної обстановки, координації дій авіації та підвищення ефективності ударних операцій.

Експерти звертають увагу, що активізація польотів А-50/У може бути пов'язана як із підготовкою нових атак по території України, так і з необхідністю посиленого моніторингу ситуації після серії ударів по об'єктах у самій Росії. Відновлення їхньої систематичної роботи свідчить про підвищену увагу російського командування до повітряної складової війни.

Також з'явилася інформація про додаткове поповнення запасів боєприпасів у Брянській області. За попередніми даними, до цього процесу може бути залучена 26-та ракетна бригада. Такі переміщення можуть свідчити про підготовку до подальшого використання ракетного озброєння або про необхідність відновлення витрачених запасів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" вже писав, що російська армія завдала авіаційного удару по території неподалік центрального пляжу Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждала дитина, а над містом здійнявся густий дим, який бачили мешканці різних районів.



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