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Украинцам следует готовиться: мониторы предупредили о нетипичной угрозе удара РФ

Борты А-50/У снова начали работать на постоянной основе для наведения средств поражения по украинским целям

24 июня 2026, 17:20
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Клименко Елена

По имеющейся информации мониторинговых каналов, на российском аэродроме "Украинка" в настоящее время размещено несколько стратегических бомбардировщиков, которые могут быть вовлечены в выполнение боевых задач. Речь идет о пяти модернизированных самолетах Ту-95МСМ и трех Ту-160М, которые находятся в состоянии готовности к применению.

Украинцам следует готовиться: мониторы предупредили о нетипичной угрозе удара РФ

Фото: из открытых источников

На фоне данных наблюдатели сообщают о признаках подготовки России к очередной масштабной воздушной операции. Одной из характерных особенностей последнего времени явилось восстановление регулярной работы самолетов дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и А-50У. Такие воздушные комплексы используются для контроля воздушной обстановки, координации действий авиации и повышения эффективности ударных операций.

Эксперты обращают внимание на то, что активизация полетов А-50/У может быть связана как с подготовкой новых атак по территории Украины, так и с необходимостью усиленного мониторинга ситуации после серии ударов по объектам в самой России. Восстановление их систематической работы свидетельствует о повышении внимания российского командования к воздушной составляющей войны.

Также появилась информация о дополнительном пополнении запасов боеприпасов в Брянской области. По предварительным данным, в этот процесс может быть привлечена 26-я ракетная бригада. Такие перемещения могут свидетельствовать о подготовке к дальнейшему использованию ракетного вооружения или необходимости восстановления израсходованных запасов.

Напомним, портал "Комментарии" уже писал , что российская армия нанесла авиационный удар по территории неподалеку от центрального пляжа Запорожья. В результате атаки пострадал ребенок, а над городом поднялся густой дым, который видели жители разных районов.



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