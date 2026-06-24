Окупанти скинули бомби на пляж з відпочивальниками: моторошні деталі прильоту

Російська армія завдала авіаційного удару по території неподалік центрального пляжу Запоріжжя. Внаслідок атаки постраждала дитина, а над містом здійнявся густий дим, який бачили мешканці різних районів.

Фото: з відкритих джерел

Про наслідки обстрілу повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його словами, ворожий удар спричинив руйнування та займання, через що в небі над містом утворилася велика димова хмара.

Найбільше внаслідок атаки постраждала 14-річна дівчина. Медики оперативно надали їй необхідну допомогу. Інформація про її стан уточнюється.

Перші повідомлення про вибух у районі міського пляжу почали поширювати місцеві телеграм-канали. За їхніми даними, російські війська могли застосувати керовану авіаційну бомбу. Одразу після удару до місця події прибули численні бригади екстреної медичної допомоги, рятувальники та правоохоронці. Наразі триває обстеження території та ліквідація наслідків атаки.

Російські війська продовжують завдавати ударів по українських містах, використовуючи різні види озброєння. Окрім авіабомб, окупанти активно застосовують безпілотники та ракети для атак на цивільну інфраструктуру та прибережні райони.

Напередодні чергового удару зазнала Одещина. У ніч проти 23 червня російські сили атакували Одесу ударними дронами. Однією з цілей стало морське узбережжя міста. За інформацією голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок тієї атаки загинула 26-річна жінка, ще один чоловік отримав поранення.

Портал "Коментарі" раніше писав, що проблеми з паливом у Росії продовжують загострюватися. За останніми даними, дефіцит пального вже торкнувся більш ніж 50 російських регіонів, зокрема й Ханти-Мансійського автономного округу, який є одним із ключових центрів нафтовидобутку та забезпечує близько 40% загального видобутку нафти в країні. На цьому тлі українська сторона заявляє, що до завершення літа Росія може зіткнутися з новими викликами.