Оккупанты сбросили бомбы на пляж с отдыхающими: жуткие детали прилета

Российская армия нанесла авиационный удар по территории неподалеку от центрального пляжа Запорожья. В результате атаки пострадал ребенок, а над городом поднялся густой дым, который видели жители разных районов.

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О последствиях обстрелов сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. По его словам, вражеский удар нанес разрушение и возгорание, из-за чего в небе над городом образовалось большое дымовое облако.

Больше всего в результате атаки пострадала 14-летняя девушка. Медики оперативно оказали ей необходимую помощь. Информация о состоянии уточняется.

Первые сообщения о взрыве в районе городского пляжа начали распространять местные телеграммы. По их данным, российские войска могли применить управляемую авиационную бомбу. Сразу после удара к месту происшествия прибыли многочисленные бригады экстренной медицинской помощи, спасатели и милиционеры. В настоящее время идет обследование территории и ликвидация последствий атаки.

Российские войска продолжают наносить удары по украинским городам, используя различные виды вооружения. Кроме авиабомб, оккупанты активно применяют беспилотники и ракеты для атак на гражданскую инфраструктуру и прибрежные районы.

В преддверии очередного удара потерпела Одесщина. В ночь на 23 июня российские силы атаковали Одессу ударными дронами. Одной из целей явилось морское побережье города. По информации главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, в результате той атаки погибла 26-летняя женщина, еще один мужчина получил ранения.

Портал "Комментарии" ранее писал, что проблемы с топливом в России продолжают обостряться. По последним данным, дефицит горючего уже затронул более 50 российских регионов, в том числе Ханты-Мансийского автономного округа, который является одним из ключевых центров нефтедобычи и обеспечивает около 40% общей добычи нефти в стране. На этом фоне украинская сторона заявляет, что к концу лета Россия может столкнуться с новыми вызовами.