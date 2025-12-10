Українцям справді треба готуватися до миру: президент Фінляндії заінтригував заявою

Світ для України зараз ближчий, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві президента Фінляндії Олександра Стубба під час виступу у Гельсінкі 9 грудня.

Александр Стубб. Фото: з відкритих джерел

"Ми досить близькі до угоди", – зазначив Стубб.

За його словами, переговори включають три окремі документи. Зокрема, перший із цих документів є рамковим. Це план із 20 пунктів, який обговорювався між європейськими лідерами, пояснив Стубб.

Другий документ, за словами фінського лідера, стосується гарантій безпеки України та обговорюється між адміністрацією президента США Дональда Трампа, українськими представниками та європейськими структурами безпеки.

Третій документ зосереджено на відновленні України після війни, додав він.

За словами Стубба, попередня версія рамкової угоди складалася із 28 пунктів. Частина пропозицій щодо європейської безпеки була "абсолютно неприйнятною" для Фінляндії. Втім, наразі переговори перейшли на стадію, коли умови угоди виглядають більш прийнятними.

Водночас колишній генсек НАТО, а нині міністр фінансів Норвегії Єнс Столтенберг, який також був на цьому заході, заявив, що шлях до миру полягає у зміні планів путінського режиму. На його думку, лише надмірно висока ціна може змусити піти на поступки главі Кремля Володимиру Путіну.

