Главная Новости Общество Война с Россией Украинцам действительно нужно готовиться к миру: президент Финляндии заинтриговал заявлением
НОВОСТИ

Украинцам действительно нужно готовиться к миру: президент Финляндии заинтриговал заявлением

Президент Финляндии Стубб убежден, что мир для Украины "ближе, чем когда-либо"

10 декабря 2025, 06:57
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Мир для Украины сейчас ближе, чем когда-либо с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении президента Финляндии Александра Стубба во время выступления в Хельсинки 9 декабря.

Украинцам действительно нужно готовиться к миру: президент Финляндии заинтриговал заявлением

Александр Стубб. Фото: из открытых источников

"Мы достаточно близки к соглашению", – отметил Стубб.

По его словам, переговоры включают три отдельных документа. В частности, первый из этих документов является рамочным. Это план из 20 пунктов, который обсуждался между европейскими лидерами, пояснил Стубб.

Второй документ, по словам финского лидера, касается гарантий безопасности Украины и обсуждается между администрацией президента США Дональда Трампа, украинскими представителями и европейскими структурами безопасности.

Третий документ сосредоточен на восстановлении Украины после войны, добавил он.

По словам Стубба, предыдущая версия рамочного соглашения состояла из 28 пунктов. Часть предложений, касающаяся европейской безопасности, была "абсолютно неприемлемой" для Финляндии. Впрочем, сейчас переговоры перешли на стадию, когда условия соглашения выглядят более приемлемыми.

В то же время бывший генсек НАТО, а ныне министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг, который также был на этом мероприятии, заявил, что путь к миру заключается в изменении планов путинского режима. По его мнению, только чрезмерно высокая цена может заставить пойти на уступки главу Кремля Владимира Путина.

Читайте также на портале "Комментарии" — следующие дни будут решающими для усилий по достижению "справедливого и длительного мира в Украине". Такое заявление в соцсети Х сделал президент Финляндии Александр Стубб.




Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-12-09/finland-s-stubb-says-quite-close-to-peace-deal-in-ukraine
