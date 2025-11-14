“Українців “віддають на розтерзання” західним інтересам": що відомо

Ворожа пропаганда поширює вигідні Росії наративи, які проголошують, у тому числі, і деякі європейські політики.

Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел

У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що не так із заявами, що “на Заході нікого не хвилює доля України. Українців “віддають на розтерзання” західним інтересам”. Про це заявив німецький політичний коментатор Патрік Бааб в інтерв’ю на YouTube.

“Насправді: це черговий пропагандистський наратив, який Бааб просуває не вперше. Його позиція давно використовується російськими медіа для легітимізації своїх тез про “байдужий Захід”, — пояснили аналітики Центру.

При цьому факти свідчать про підтримку України Заходом. У Центрі зазначили, що підтримка України з боку ЄС, США, Канади та Британії залишається стабільною й масштабною: це і зброя, і гроші, і програми допомоги.

“Європейські країни ухвалюють довгострокові плани підтримки — від оборони до відновлення та інтеграції. У парламентах більшості держав ЄС є стійкий консенсус щодо підтримки України, а рішення про зброю та санкції ухвалюють регулярно”, — йдеться у повідомленні.

Аналітики зазначають, що поширюючи твердження про “байдужість Заходу”, пропаганда намагається деморалізувати українців та підірвати довіру до союзників.

