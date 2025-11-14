“Українців “віддають на розтерзання” західним інтересам": що відомо

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ворожа пропаганда поширює вигідні Росії наративи, які проголошують, у тому числі, і деякі європейські політики.
Україна-ЄС. Фото з відкритих джерел
У Центрі стратегічних комунікацій пояснили, що не так із заявами, що “на Заході нікого не хвилює доля України. Українців “віддають на розтерзання” західним інтересам”. Про це заявив німецький політичний коментатор Патрік Бааб в інтерв’ю на YouTube.
При цьому факти свідчать про підтримку України Заходом. У Центрі зазначили, що підтримка України з боку ЄС, США, Канади та Британії залишається стабільною й масштабною: це і зброя, і гроші, і програми допомоги.
Аналітики зазначають, що поширюючи твердження про “байдужість Заходу”, пропаганда намагається деморалізувати українців та підірвати довіру до союзників.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що російські ресурси поширюють фейкові повідомлення — нібито Португалія готує масові депортації українців. Ворожі вигадки спростували у Центрі протидії дезінформації. Пропагандисти стверджують, що країна нібито “скасовує спеціальні закони” та “виганяє 60 тисяч українців”.