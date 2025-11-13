“Українців масово депортують із Португалії”: що насправді відбувається

Російські ресурси поширюють фейкові повідомлення — нібито Португалія готує масові депортації українців. Ворожі вигадки спростували у Центрі протидії дезінформації.

Біженці. Фото портал "Коментарі"

За даними ЦПД, пропагандисти стверджують, що країна нібито “скасовує спеціальні закони” та “виганяє 60 тисяч українців”. “Доказом” правдивості інформації наводять скриншот новини з польського видання.

Аналітики Центру пояснили, що насправді жодних масових депортацій не відбувається і не планується — російські фейкороби перекрутили зміст новин.

“Первинне джерело інформації — офіційна заява португальського Агентства з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA). Відомство на вимогу Єврокомісії проводить перевірку 65 тисяч тимчасових захистів, наданих у 2022 році, щоб переконатися, що всі дозволи оформлені коректно. Тобто йдеться не про депортації, а про оновлення даних і легалізацію статусу. Українці залишаються під захистом ЄС, продовженим до 2026 року”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що польське видання використало неточний заголовок про “втрату захисту”, який міг створити хибне розуміння ситуації. Російська пропаганда використала цей заголовок для своїх маніпуляцій.

“Це типовий приклад інформаційної атаки: російські канали взяли частково правдиву інформацію, але кардинально змінили контекст. Поширюючи подібні фейки, РФ намагається створити ілюзію “втоми від України” в Європі та посіяти зневіру серед українських біженців”, — пояснили в ЦПД.

