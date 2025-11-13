logo_ukra

"Українців масово депортують із Португалії": що насправді відбувається
commentss НОВИНИ Всі новини

“Українців масово депортують із Португалії”: що насправді відбувається

Ворожа пропаганда намагається налякати українців за межами України

13 листопада 2025, 19:49
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Російські ресурси поширюють фейкові повідомлення — нібито Португалія готує масові депортації українців. Ворожі вигадки спростували у Центрі протидії дезінформації. 

“Українців масово депортують із Португалії”: що насправді відбувається

Біженці. Фото портал "Коментарі"

За даними ЦПД, пропагандисти стверджують, що країна нібито “скасовує спеціальні закони” та “виганяє 60 тисяч українців”. “Доказом” правдивості інформації наводять скриншот новини з польського видання. 

Аналітики Центру пояснили, що насправді жодних масових депортацій не відбувається і не планується — російські фейкороби перекрутили зміст новин.

“Первинне джерело інформації — офіційна заява португальського Агентства з питань інтеграції, міграції та притулку (AIMA). Відомство на вимогу Єврокомісії проводить перевірку 65 тисяч тимчасових захистів, наданих у 2022 році, щоб переконатися, що всі дозволи оформлені коректно. Тобто йдеться не про депортації, а про оновлення даних і легалізацію статусу. Українці залишаються під захистом ЄС, продовженим до 2026 року”, — йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що польське видання використало неточний заголовок про “втрату захисту”, який міг створити хибне розуміння ситуації. Російська пропаганда використала цей заголовок для своїх маніпуляцій. 

“Це типовий приклад інформаційної атаки: російські канали взяли частково правдиву інформацію, але кардинально змінили контекст. Поширюючи подібні фейки, РФ намагається створити ілюзію “втоми від України” в Європі та посіяти зневіру серед українських біженців”, — пояснили в ЦПД.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, скільки осіб намагалися незаконно перетнути кордон України під час війни.




Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16205
