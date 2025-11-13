“Українців масово депортують із Португалії”: що насправді відбувається

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Російські ресурси поширюють фейкові повідомлення — нібито Португалія готує масові депортації українців. Ворожі вигадки спростували у Центрі протидії дезінформації.
Біженці. Фото портал "Коментарі"
За даними ЦПД, пропагандисти стверджують, що країна нібито “скасовує спеціальні закони” та “виганяє 60 тисяч українців”. “Доказом” правдивості інформації наводять скриншот новини з польського видання.
Аналітики Центру пояснили, що насправді жодних масових депортацій не відбувається і не планується — російські фейкороби перекрутили зміст новин.
Зазначається, що польське видання використало неточний заголовок про “втрату захисту”, який міг створити хибне розуміння ситуації. Російська пропаганда використала цей заголовок для своїх маніпуляцій.
