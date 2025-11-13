logo

BTC/USD

100583

ETH/USD

3325.16

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

48.88

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Украинцев массово депортируют из Португалии": что на самом деле происходит
commentss НОВОСТИ Все новости

"Украинцев массово депортируют из Португалии": что на самом деле происходит

Вражеская пропаганда пытается напугать украинцев за пределами Украины

13 ноября 2025, 19:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Российские ресурсы распространяют фейковые сообщения – якобы Португалия готовит массовые депортации украинцев. Вражеские выдумки опровергли в Центре противодействия дезинформации.

"Украинцев массово депортируют из Португалии": что на самом деле происходит

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

По данным ЦПД, пропагандисты утверждают, что страна якобы "отменяет специальные законы" и "изгоняет 60 тысяч украинцев". "Доказательством" правдивости информации приводят скриншот новости из польского издания.

Аналитики Центра объяснили, что на самом деле никаких массовых депортаций не происходит и не планируется – российские фейкоробы исказили содержание новостей.

"Первоначальный источник информации — официальное заявление португальского Агентства по вопросам интеграции, миграции и убежища (AIMA). Ведомство по требованию Еврокомиссии проводит проверку 65 тысяч временных защит, предоставленных в 2022 году, чтобы убедиться, что все разрешения оформлены корректно. То есть речь идет не о депортации, а об обновлении данных и легализации статуса. Украинцы остаются под защитой ЕС, продленной до 2026 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что польское издание использовало неточное название о "потере защиты", которое могло создать ошибочное понимание ситуации. Российская пропаганда использовала это название для своих манипуляций.

"Это типичный пример информационной атаки: российские каналы взяли частично правдивую информацию, но кардинально изменили контекст. Распространяя подобные фейки, РФ пытается создать иллюзию "усталости от Украины" в Европе и посеять уныние среди украинских беженцев", — пояснили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько человек пытались незаконно пересечь границу Украины во время войны.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16205
Теги:

Новости

Все новости