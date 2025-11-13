"Украинцев массово депортируют из Португалии": что на самом деле происходит

Российские ресурсы распространяют фейковые сообщения – якобы Португалия готовит массовые депортации украинцев. Вражеские выдумки опровергли в Центре противодействия дезинформации.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

По данным ЦПД, пропагандисты утверждают, что страна якобы "отменяет специальные законы" и "изгоняет 60 тысяч украинцев". "Доказательством" правдивости информации приводят скриншот новости из польского издания.

Аналитики Центра объяснили, что на самом деле никаких массовых депортаций не происходит и не планируется – российские фейкоробы исказили содержание новостей.

"Первоначальный источник информации — официальное заявление португальского Агентства по вопросам интеграции, миграции и убежища (AIMA). Ведомство по требованию Еврокомиссии проводит проверку 65 тысяч временных защит, предоставленных в 2022 году, чтобы убедиться, что все разрешения оформлены корректно. То есть речь идет не о депортации, а об обновлении данных и легализации статуса. Украинцы остаются под защитой ЕС, продленной до 2026 года”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что польское издание использовало неточное название о "потере защиты", которое могло создать ошибочное понимание ситуации. Российская пропаганда использовала это название для своих манипуляций.

"Это типичный пример информационной атаки: российские каналы взяли частично правдивую информацию, но кардинально изменили контекст. Распространяя подобные фейки, РФ пытается создать иллюзию "усталости от Украины" в Европе и посеять уныние среди украинских беженцев", — пояснили в ЦПД.

Напомним: портал "Комментарии" писал, сколько человек пытались незаконно пересечь границу Украины во время войны.



