"Украинцев массово депортируют из Португалии": что на самом деле происходит

Кречмаровская Наталия
Российские ресурсы распространяют фейковые сообщения – якобы Португалия готовит массовые депортации украинцев. Вражеские выдумки опровергли в Центре противодействия дезинформации.
Беженцы. Фото портал "Комментарии"
По данным ЦПД, пропагандисты утверждают, что страна якобы "отменяет специальные законы" и "изгоняет 60 тысяч украинцев". "Доказательством" правдивости информации приводят скриншот новости из польского издания.
Аналитики Центра объяснили, что на самом деле никаких массовых депортаций не происходит и не планируется – российские фейкоробы исказили содержание новостей.
Отмечается, что польское издание использовало неточное название о "потере защиты", которое могло создать ошибочное понимание ситуации. Российская пропаганда использовала это название для своих манипуляций.
