"Украинцев "отдают на растерзание" западным интересам": что известно

Вражеская пропаганда распространяет выгодные России провозглашающие нарративы, в том числе, и некоторые европейские политики.

Украина-ЕС. Фото из открытых источников

В Центре стратегических коммуникаций объяснили, что не так с заявлениями, что "на Западе никого не волнует судьба Украины. Украинцев "отдают на растерзание" западным интересам". Об этом заявил немецкий политический комментатор Патрик Бааб в интервью YouTube.

"На самом деле: это очередной пропагандистский нарратив, который Бааб продвигает не впервые. Его позиция давно используется российскими медиа для легитимизации своих тезисов о "безразличном Западе", — пояснили аналитики Центра.

При этом факты говорят о поддержке Украины Западом. В Центре отметили, что поддержка Украины со стороны ЕС, США, Канады и Британии остается стабильной и масштабной: это и оружие, и деньги, и программы помощи.

"Европейские страны принимают долгосрочные планы поддержки — от обороны до восстановления и интеграции. В парламентах большинства государств ЕС есть устойчивый консенсус по поддержке Украины, а решения об оружии и санкциях принимаются регулярно", — говорится в сообщении.

Аналитики отмечают, что распространяя утверждение о "безразличии Запада", пропаганда пытается деморализовать украинцев и подорвать доверие к союзникам.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что российские ресурсы распространяют фейковые сообщения — якобы Португалия готовит массовые депортации украинцев. Враждебные выдумки опровергли в Центре противодействия дезинформации. Пропагандисты утверждают, что страна якобы "отменяет специальные законы" и "изгоняет 60 тысяч украинцев".