Українців терміново попередили у владі: чого варто уникати під час тривог

Російські окупаційні війська здійснюють системні атаки на паливну інфраструктуру України. Про це заявив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, коментуючи останні обстріли регіону.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

За інформацією посадовця, під ударом опинилися об'єкти, які забезпечують життєдіяльність області та рух транспорту.

"Це цілеспрямовані удари по цивільній логістиці прифронтового регіону", — наголосив очільник облради. Він додав, що ворог б'є "по місцях, де зупиняються звичайні люди, водії, медики, комунальні служби, евакуаційний транспорт".

Лише за одну ніч загарбники здійснили масований наліт на заправні станції в межах області. На жаль, не обійшлося без жертв серед мирного населення.

"Цієї ночі ворог атакував п’ять АЗС в області. До цього також були удари по заправках", — повідомив Микола Лукашук. Розповідаючи про трагічні наслідки обстрілу, він зазначив: "Загинула жінка. Ще троє людей поранені. Щирі співчуття рідним загиблої. Постраждалим – якнайшвидшого одужання".

Подібна тактика ворога фіксується не лише на Дніпропетровщині, а й в інших областях, які перебувають близько до зони бойових дій. Чиновник застеріг, що загроза залишається високою, тому громадянам слід бути максимально обережними.

"За останні тижні подібні атаки були на Харківщині, Миколаївщині, Херсонщині та неодноразово у нашій області", — зауважив голова облради. Оцінюючи дії окупантів, лідер регіону підкреслив: "Повторюваність таких ударів бачимо. Є загроза нових ударів по АЗС. Стежте за офіційними повідомленнями та моніторинговими чатами, щоб розуміти, куди "летить".

У зв'язку з небезпекою Микола Лукашук закликав жителів уникати тривалого перебування на паливних станціях під час сигналів тривоги та піклуватися про власну безпеку.

"Прошу всіх: під час повітряної тривоги не залишайтеся зайвий раз на АЗС. Особливо, якщо бачите, що є загроза у ваш бік. Краще перечекати в безпечнішому місці поруч", — звернувся до людей керівник облради. Закликаючи до розсудливості, він резюмував: "Заправку чи поїздку можна перенести. Жодна поїздка і жодна заправка не варті життя".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що російські окупаційні війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення автозаправних станцій у прифронтових регіонах України, використовуючи для ударів широкий спектр безпілотників. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.