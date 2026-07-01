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Украинцев срочно предупредили власти: чего следует избегать во время тревог

«Ни одна заправка не стоит жизни»: председатель облсовета предупредил о системных ударах оккупантов по украинским АЗС

1 июля 2026, 12:16
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Недилько Ксения

Российские оккупационные войска совершают системные атаки на топливную инфраструктуру Украины. Об этом заявил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, комментируя последние обстрелы региона.

Украинцев срочно предупредили власти: чего следует избегать во время тревог

Фото: коллаж портала "Комментарии"

По информации чиновника, под ударом оказались объекты, обеспечивающие жизнедеятельность области и движение транспорта.

"Это целенаправленные удары по гражданской логистике прифронтового региона", — подчеркнул глава облсовета. Он добавил, что враг бьет "по местам, где останавливаются обычные люди, водители, медики, коммунальные службы, эвакуационный транспорт".

Только за одну ночь захватчики совершили массированный налет на заправочные станции в пределах области. К сожалению, не обошлось без жертв среди мирного населения.

"Этой ночью враг атаковал пять АЗС в области. До этого были удары по заправкам", — сообщил Николай Лукашук. Рассказывая о трагических последствиях обстрела, он отметил: "Погибла женщина. Еще три человека ранены. Искренние соболезнования родным погибшей. Пострадавшим – скорейшего выздоровления".

Подобная тактика врага фиксируется не только в Днепропетровской области, но и в других областях, которые находятся близко к зоне боевых действий. Чиновник предостерег, что угроза остается высокой, поэтому гражданам следует соблюдать максимально осторожность.

"За последние недели подобные атаки были в Харьковской, Николаевской, Херсонской и неоднократно в нашей области", — отметил председатель облсовета. Оценивая действия оккупантов, лидер региона подчеркнул: "Повторяемость таких ударов видим. Есть угроза новых ударов по АЗС. Следите за официальными сообщениями и мониторинговыми чатами, чтобы понимать, куда "летит".

В связи с опасностью Николай Лукашук призвал жителей избегать длительного пребывания на топливных станциях во время сигналов тревоги и заботиться о собственной безопасности.

"Прошу всех: во время воздушной тревоги не оставайтесь лишний раз на АЗС. Особенно если видите, что есть угроза в вашу сторону. Лучше переждать в более безопасном месте рядом", — обратился к людям руководитель облсовета. Призывая к благоразумию, он резюмировал: "Заправку или поездку можно перенести. Ни одна поездка и ни одна заправка не стоит жизни".

Напомним, портал "Комментарии" писал , что российские оккупационные войска начали целенаправленную кампанию по уничтожению автозаправочных станций в прифронтовых регионах Украины, используя для ударов широкий спектр беспилотников. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.



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