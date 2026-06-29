Помста Росії: українців попередили, на що масово націлився ворог

Російські окупаційні війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення автозаправних станцій у прифронтових регіонах України, використовуючи для ударів широкий спектр безпілотників. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Зазначається, щ російська армія змінила тактику безпілотних ударів та розпочала масоване полювання на об'єкти паливної інфраструктури поблизу лінії фронту. Під ударами опинилися заправні станції у трьох областях України — Дніпропетровській, Харківській та Сумській.

"У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти, — пояснює ситуацію військовий експерт Сергій Бескрестнов, — противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС". За його словами, для реалізації цього плану загарбники залучають не лише звичні дрони-камікадзе типу "Шахед", а й інші різновиди безпілотних літальних апаратів крилатого та роторного типу.

Попри намагання ворога заблокувати постачання пального, аналітики наголошують, що ці дії окупантів мають виключно хаотичний руйнівний характер та спрямовані проти звичайних людей.

"Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, — підкреслює експерт, — тому метою атак є тероризування цивільного населення".

Утім, створити тотальний паливний колапс росіянам не вдасться. Сергій Бескрестнов переконаний, що мешканці прифронтових територій не залишаться без бензину та дизелю. Навіть у разі серйозних руйнувань українці швидко знайдуть альтернативні варіанти, як перебудувати логістичні маршрути, розподілити запаси та організувати продаж і заправку автомобілів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні окупанти вдарили по приватному підприємству у Дніпрі. Вже відомо про 5 загиблих, а також 29 людей отримали поранення.