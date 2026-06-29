logo_ukra

BTC/USD

59844

ETH/USD

1571.16

USD/UAH

44.86

EUR/UAH

51.13

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Помста Росії: українців попередили, на що масово націлився ворог
commentss НОВИНИ Всі новини

Помста Росії: українців попередили, на що масово націлився ворог

Паливний терор РФ у прифронтових областях: експерт пояснив причини ударів по автозаправках

29 червня 2026, 14:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Російські окупаційні війська розпочали цілеспрямовану кампанію зі знищення автозаправних станцій у прифронтових регіонах України, використовуючи для ударів широкий спектр безпілотників. Про це повідомив радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Помста Росії: українців попередили, на що масово націлився ворог

Фото: колаж порталу "Коментарі"

Зазначається, щ російська армія змінила тактику безпілотних ударів та розпочала масоване полювання на об'єкти паливної інфраструктури поблизу лінії фронту. Під ударами опинилися заправні станції у трьох областях України — Дніпропетровській, Харківській та Сумській.

"У відповідь на наші атаки на логістичні об’єкти, — пояснює ситуацію військовий експерт Сергій Бескрестнов, — противник прийняв рішення знищити всі наші прифронтові АЗС". За його словами, для реалізації цього плану загарбники залучають не лише звичні дрони-камікадзе типу "Шахед", а й інші різновиди безпілотних літальних апаратів крилатого та роторного типу.

Попри намагання ворога заблокувати постачання пального, аналітики наголошують, що ці дії окупантів мають виключно хаотичний руйнівний характер та спрямовані проти звичайних людей.

"Цивільні АЗС жодним чином не впливають на військові поставки палива, — підкреслює експерт, — тому метою атак є тероризування цивільного населення".

Утім, створити тотальний паливний колапс росіянам не вдасться. Сергій Бескрестнов переконаний, що мешканці прифронтових територій не залишаться без бензину та дизелю. Навіть у разі серйозних руйнувань українці швидко знайдуть альтернативні варіанти, як перебудувати логістичні маршрути, розподілити запаси та організувати продаж і заправку автомобілів.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що сьогодні окупанти вдарили по приватному підприємству у Дніпрі. Вже відомо про 5 загиблих, а також 29 людей отримали поранення.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини