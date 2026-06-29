Месть России: украинцев предупредили, на что массово нацелился враг

Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Российские оккупационные войска приступили к целенаправленной кампании по уничтожению автозаправочных станций в прифронтовых регионах Украины, используя для ударов широкий спектр беспилотников. Об этом сообщил советник министра обороны Сергей "Флэш" Бескрестнов.
Фото: коллаж портала "Комментарии"
Отмечается, что российская армия изменила тактику беспилотных ударов и начала массированную охоту на объекты топливной инфраструктуры вблизи линии фронта. Под ударами оказались заправочные станции в трех областях Украины – Днепропетровской, Харьковской и Сумской.
Несмотря на попытки врага заблокировать поставки топлива, аналитики отмечают, что эти действия оккупантов носят исключительно хаотический разрушительный характер и направлены против обычных людей.
Однако создать тотальный топливный коллапс россиянам не удастся. Сергей Бескрестнов убежден, что жители прифронтовых территорий не останутся без бензина и дизеля. Даже при серьезных разрушениях украинцы быстро найдут альтернативные варианты, как перестроить логистические маршруты, распределить запасы и организовать продажу и заправку автомобилей.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня оккупанты ударили по частному предприятию в Днепре. Уже известно о 5 погибших, а также 29 человек получили ранения.