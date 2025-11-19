Інформація про скидання мін з "Шахедів" у Чернігові та інших містах цієї ночі не відповідає дійсності. Про це повідомив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов

Українців попередили: убезпечте своїх дітей

"Жителі знаходять уламки дронів-перехоплювачів, які полюють на Шахеди. Проте, потрібно бути обережним і не брати незнайомі предмети. Сьогодні це уламки БПЛА, завтра будуть міни від ворога. Також в наших перехоплювачах може залишатися небезпечний вміст.

Як завжди прошу батьків розповідати про це дітям, вони завжди в зоні ризику". – наголосив "Флеш".

