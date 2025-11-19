Информация о сбросе мин из "Шахедов" в Чернигове и других городах этой ночью не соответствует действительности. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов

Украинцев предупредили: обезопасьте своих детей

"Жители находят обломки дронов-перехватчиков, охотящихся на Шахеды. Однако нужно быть осторожным и не брать незнакомые предметы. Сегодня это обломки БПЛА, завтра будут мины от врага. Также в наших перехватчиках может оставаться опасное содержимое.

Как всегда прошу родителей рассказывать об этом детям, они всегда находятся в зоне риска", – подчеркнул "Флэш".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что непонятно, что россияне так настойчиво хотели уничтожить на заводе в Тернополе, который фактически не работает. Такое заявление сделал украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

"Достаточно посмотреть на объявления о сдаче в аренду цехов и помещений и внешний вид предприятия. Там супермаркет, там мебель делают, там спортзал. Танковые аналоговые радиостанции Р-173, Орион, уже как десяток лет не актуальны. Потратить столько ракет на удар, да еще и попасть в соседние дома этими".

Этот же вопрос я задаю, когда вижу удары по заводу Артем в центре Киева. Там давно все разрушено. Ни людей, ни оборудования. Может это просто повод бить по центру городов, чтобы кошмарить население. А может, какой-то предатель что-то придумал, чтобы денег заработать?" – подчеркивает специалист.