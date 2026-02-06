logo_ukra

Українців буде ще менше: скільки громадян виїде за кордон у 2026 році
Українців буде ще менше: скільки громадян виїде за кордон у 2026 році

В НБУ спрогнозували, скільки українців виїде за кордон у 2026 році

6 лютого 2026, 17:04
Ситуація на ринку праці України поступово поліпшуватиметься, зокрема завдяки розвороту негативних міграційних тенденцій у наступні роки. 

Українців буде ще менше: скільки громадян виїде за кордон у 2026 році

Біженці. Фото портал "Коментарі"

Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. Держрегулятор припускає, що через ускладнення безпекової ситуації чистий відплив населення у 2026 році становитиме близько 0,2 млн осіб. 

“Припускається, що чисте повернення мігрантів розпочнеться у 2027 році (близько 0,1 млн осіб), а у 2028 році цей процес активізується (0,5 млн осіб), зокрема з огляду на очікуване зменшення безпекових ризиків та загальне поліпшення економічної ситуації”, — йдеться у повідомленні. 

При цьому, за даними Нацбанку, ринок праці потребуватиме значної кількості працівників на тлі процесів відбудови країни та зростання інвестицій. 

“Високий попит на робочу силу сприятиме подальшому скороченню безробіття та підтримуватиме збільшення зарплат. За прогнозом НБУ, у 2026 році реальні зарплати зростуть на 7% (як і у 2025 році), а у 2027-2028 роках — на близько 6% щороку”, — йдеться у звіті. 

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що в Україні постійно виявляють схеми ухилення від мобілізації та допомоги військовим піти в СЗЧ. Вартість таких “послуг” обраховується тисячами та навіть десятками тисяч доларів. 

Затримали групу осіб, які “вивозили” військовослужбовців з місць проходження служби та переправляли їх через кордон.  Вартість “послуги з вивезення та доставлення “клієнта” до обраного ним пункту” сягала 16 000 доларів, з подальшим переправленням через державний кордон України — 40 000 доларів.  Затримали організатора, шістьох учасників злочинної групи та двох військовослужбовців, яким фігуранти допомогли залишити частину. 




Джерело: https://bank.gov.ua/ua/news/all/inflyatsiya-bude-pomirnoyu-u-20262028-rokah-a-ekonomika-postupovo-zrostatime--inflyatsiyniy-zvit
