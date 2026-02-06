Українців буде ще менше: скільки громадян виїде за кордон у 2026 році

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Ситуація на ринку праці України поступово поліпшуватиметься, зокрема завдяки розвороту негативних міграційних тенденцій у наступні роки.
Біженці. Фото портал "Коментарі"
Про це йдеться в інфляційному звіті Національного банку України. Держрегулятор припускає, що через ускладнення безпекової ситуації чистий відплив населення у 2026 році становитиме близько 0,2 млн осіб.
При цьому, за даними Нацбанку, ринок праці потребуватиме значної кількості працівників на тлі процесів відбудови країни та зростання інвестицій.
