Украинцев будет еще меньше: сколько граждан уедет за границу в 2026 году

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Ситуация на рынке труда в Украине будет постепенно улучшаться, в частности, благодаря развороту негативных миграционных тенденций в последующие годы.
Беженцы. Фото портал "Комментарии"
Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины. Госрегулятор предполагает, что из-за осложнения ситуации безопасности чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек.
При этом, по данным Нацбанка, рынок труда потребует значительного количества работников на фоне процессов восстановления страны и роста инвестиций.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине постоянно выявляют схемы уклонения от мобилизации и помощи военным пойти в СЗЧ. Стоимость таких "услуг" исчисляется тысячами и даже десятками тысяч долларов.
Задержали группу лиц, которые вывозили военнослужащих из мест прохождения службы и переправляли их через границу. Стоимость "услуги по вывозу и доставке "клиента" в выбранный им пункт" достигала 16 000 долларов, с последующей переправкой через государственную границу Украины — 40 000 долларов. Задержали организатора, шесть участников преступной группы и двоих военнослужащих, которым фигуранты помогли покинуть часть.