Украинцев будет еще меньше: сколько граждан уедет за границу в 2026 году

Ситуация на рынке труда в Украине будет постепенно улучшаться, в частности, благодаря развороту негативных миграционных тенденций в последующие годы.

Беженцы. Фото портал "Комментарии"

Об этом идет речь в инфляционном отчете Национального банка Украины. Госрегулятор предполагает, что из-за осложнения ситуации безопасности чистый отток населения в 2026 году составит около 0,2 млн человек.

"Предполагается, что чистый возврат мигрантов начнется в 2027 году (около 0,1 млн человек), а в 2028 году этот процесс активизируется (0,5 млн человек), в частности, учитывая ожидаемое уменьшение рисков безопасности и общее улучшение экономической ситуации", — говорится в сообщении.

При этом, по данным Нацбанка, рынок труда потребует значительного количества работников на фоне процессов восстановления страны и роста инвестиций.

"Высокий спрос на рабочую силу будет способствовать дальнейшему сокращению безработицы и будет поддерживать увеличение зарплат. По прогнозу НБУ, в 2026 году реальные зарплаты возрастут на 7% (как и в 2025 году), а в 2027-2028 годах – около 6% ежегодно", — говорится в отчете.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что в Украине постоянно выявляют схемы уклонения от мобилизации и помощи военным пойти в СЗЧ. Стоимость таких "услуг" исчисляется тысячами и даже десятками тысяч долларов.

Задержали группу лиц, которые вывозили военнослужащих из мест прохождения службы и переправляли их через границу. Стоимость "услуги по вывозу и доставке "клиента" в выбранный им пункт" достигала 16 000 долларов, с последующей переправкой через государственную границу Украины — 40 000 долларов. Задержали организатора, шесть участников преступной группы и двоих военнослужащих, которым фигуранты помогли покинуть часть.



