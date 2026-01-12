logo_ukra

Українці знаходять смертельні знахідки після масованих обстрілів: зараз їх не видно під снігом
НОВИНИ

Українці знаходять смертельні знахідки після масованих обстрілів: зараз їх не видно під снігом

«Флеш» повідомив про небезпечні міни, які скидають «шахеди» під час атак

12 січня 2026, 14:26
Автор:
avatar

Недилько Ксения

По Україні після масових обстрілів із застосуванням ударних БПЛА фіксують випадки скидання "шахедами" мін ПТМ-3. Про це повідомив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов.

Українці знаходять смертельні знахідки після масованих обстрілів: зараз їх не видно під снігом

Українці знаходять смертельні знахідки після масованих обстрілів: зараз їх не видно під снігом

"Увага всім! У різних частинах країни фіксуємо випадки скидання Шахедами мін ПТМ-3. Десь це просто мінування певних ділянок на землі, а часто це мінування місць поруч з точкою падіння Шахеда. Розрахунок на те, що техніка ДСНС або поліції буде їхати до Шахеда і підірветься. Міна має магнітний детонатор", – наголошує "Флеш".

За його словами, такі факти скидання мін з Шахедів відомі давно, проте наразі активізація почалася із сніговою погодою.

"Що змінилося? Чому вони активізувалися? Глибокий сніг! Якщо раніше міни знаходили візуально, тепер їх не видно.

Можу рекомендувати не наближатися до Шахеда на автомобілі, особливо по траєкторії його падіння. На фото зовнішній вигляд контейнера з міною на борту Шахеда. Міна має квадратну форму", – додає фахівець.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що під час повітряної атаки на Київ частину ворожих безпілотників було приземлено не лише завдяки роботі ППО, а й через складні погодні умови. Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив механіку обмерзання дронів.

За словами експерта, ворог використовує спеціальні модифікації безпілотників, проте вони не захищають апарат повністю. "Про те, що Шахеди цієї ночі падали через обмерзання. У Шахедів є зимовий варіант, який передбачає обігрів у польоті частини внутрішніх елементів. Але обігрів площин у Шахеда немає, тому він може покритися льодом", — зазначає фахівець.



Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
