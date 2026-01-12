По Украине после массовых обстрелов с применением ударных БПЛА фиксируют случаи сброса "шахедами" мин ПТМ-3. Об этом сообщил украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Украинцы находят смертельные находки после массированных обстрелов: сейчас они не видны под снегом

"Внимание всем! В разных частях страны фиксируем случаи сброса Шахедами мин ПТМ-3. Где-то просто минирование определенных участков на земле, а часто это минирование мест рядом с точкой падения Шахеда. Расчет на то, что техника ГСЧС или полиции будет ехать в Шахед и взорвется. Мина имеет магнитный детонатор", – отмечает "Флэш".

По его словам, такие факты сброса мин из Шахедов известны давно , однако активизация началась со снеговой погодой.

"Что изменилось? Почему они активизировались? Глубокий снег! Если раньше мины находили визуально, теперь они не видны.

Могу рекомендовать не приближаться к Шахеду на автомобиле, особенно по траектории его падения. На фото внешний вид контейнера с миной на борту Шахеда. Мина имеет квадратную форму", – добавляет специалист.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что во время воздушной атаки на Киев часть вражеских беспилотников была приземлена не только благодаря работе ПВО, но и из-за сложных погодных условий. Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил механику обледенения дронов.

По словам эксперта, враг использует специальные модификации беспилотников, но они не защищают аппарат полностью. "О том, что Шахеды этой ночью падали из-за обледенения. У Шахедов есть зимний вариант, предусматривающий обогрев в полете части внутренних элементов. Но обогрев плоскостей у Шахеда нет, поэтому он может покрыться льдом", — отмечает специалист.