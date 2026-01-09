logo_ukra

Чому «Шахеди» падали цієї ночі: Сергій "Флеш" пояснив причини

Обмерзання чи ППО? Сергій «Флеш» Бескрестнов назвав причину падіння «Шахедів» під час нічної атаки

9 січня 2026, 17:04
Недилько Ксения

Минулої ночі під час повітряної атаки на Київ частину ворожих безпілотників було приземлено не лише завдяки роботі ППО, а й через складні погодні умови. Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив механіку обмерзання дронів.

Чому «Шахеди» падали цієї ночі: Сергій "Флеш" пояснив причини

Чому «Шахеди» падали цієї ночі: Сергій "Флеш" пояснив причини. Фото ілюстративне

За словами експерта, ворог використовує спеціальні модифікації безпілотників, проте вони не захищають апарат повністю.

"Про те, що Шахеди цієї ночі падали через обмерзання. У Шахедів є зимовий варіант, який передбачає обігрів у польоті частини внутрішніх елементів. Але обігрів площин у Шахеда немає, тому він може покритися льодом", — зазначає фахівець.

Фактори, що впливають на падіння БПЛА

Для того, щоб дрон вийшов з ладу через лід, має збігтися низка метеорологічних показників. Найнебезпечнішим є коливання температури в межах нуля градусів.

"Для цього потрібна низка факторів: висока вологість або дощ, різкий перепад температури в повітрі з плюса на мінус. Зазвичай це явище відбувається при діапазоні від -5 до +5 градусів", — пояснює Сергій "Флеш".

Вплив льоду на аеродинаміку

Водночас експерт наголошує, що наявність льоду на корпусі не завжди означає миттєве падіння. Багато залежить від критичної маси накопиченого обмерзання.

"Але і тут не все так просто. Шахед може нести велике навантаження і якщо обмерзання не велике, не змінює контур крила і не порушить балансування БПЛА в цілому, він буде летіти далі. В іншому випадку Шахед впаде. Чи були вчора такі погодні умови? Так, були", — резюмує Бескрестнов.

Фахівець також додав, що для аналізу таких ситуацій він залучає вузькопрофільних спеціалістів, аби надавати максимально точну інформацію.

"Друзі, я не фахівець у всіх питаннях. У мене просто величезне коло спілкування і я завжди знаю, у кого отримати компетентну консультацію, якщо я чогось не знаю", — підкреслив він.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що СБУ показала уламки "Орєшніка", яким рф атакувала Львівщину.



