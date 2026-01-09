Рубрики
Минулої ночі під час повітряної атаки на Київ частину ворожих безпілотників було приземлено не лише завдяки роботі ППО, а й через складні погодні умови. Фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив механіку обмерзання дронів.
Чому «Шахеди» падали цієї ночі: Сергій "Флеш" пояснив причини. Фото ілюстративне
За словами експерта, ворог використовує спеціальні модифікації безпілотників, проте вони не захищають апарат повністю.
Для того, щоб дрон вийшов з ладу через лід, має збігтися низка метеорологічних показників. Найнебезпечнішим є коливання температури в межах нуля градусів.
Водночас експерт наголошує, що наявність льоду на корпусі не завжди означає миттєве падіння. Багато залежить від критичної маси накопиченого обмерзання.
Фахівець також додав, що для аналізу таких ситуацій він залучає вузькопрофільних спеціалістів, аби надавати максимально точну інформацію.
