Рубрики
МЕНЮ
Недилько Ксения
Прошлой ночью во время воздушной атаки на Киев часть вражеских беспилотников была приземлена не только благодаря работе ПВО, но и из-за сложных погодных условий. Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил механику обледенения дронов.
Почему «Шахеды» падали этой ночью: Сергей "Флэш" объяснил причины. Фото иллюстративное
По словам эксперта, враг использует специальные модификации беспилотников, но они не защищают аппарат полностью.
Для того чтобы дрон вышел из строя из-за льда, должен совпасть ряд метеорологических показателей. Самым опасным колебания температуры в пределах нуля градусов.
В то же время, эксперт отмечает, что наличие льда на корпусе не всегда означает мгновенное падение. Многое зависит от критической массы накопленного обледенения.
Специалист также добавил, что для анализа таких ситуаций он привлекает узкопрофильных специалистов для предоставления максимально точной информации.
Напомним, портал "Комментарии" писал , что СБУ показала обломки "Орешника", которым РФ атаковала Львовщину.