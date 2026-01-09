Прошлой ночью во время воздушной атаки на Киев часть вражеских беспилотников была приземлена не только благодаря работе ПВО, но и из-за сложных погодных условий. Специалист и консультант в области военных радиотехнологий Сергей "Флэш" Бескрестнов объяснил механику обледенения дронов.

Почему «Шахеды» падали этой ночью: Сергей "Флэш" объяснил причины. Фото иллюстративное

По словам эксперта, враг использует специальные модификации беспилотников, но они не защищают аппарат полностью.

"О том, что Шахеды этой ночью падали из-за обледенения. У Шахедов есть зимний вариант, предусматривающий обогрев в полете части внутренних элементов. Но обогрев плоскостей у Шахеда нет, поэтому он может покрыться льдом", – отмечает специалист.

Факторы, влияющие на падение БПЛА

Для того чтобы дрон вышел из строя из-за льда, должен совпасть ряд метеорологических показателей. Самым опасным колебания температуры в пределах нуля градусов.

"Для этого нужен ряд факторов: высокая влажность или дождь, резкий перепад температуры в воздухе с плюса на минус. Обычно это явление происходит при диапазоне от –5 до 5 градусов", — объясняет Сергей "Флэш".

Воздействие льда на аэродинамику

В то же время, эксперт отмечает, что наличие льда на корпусе не всегда означает мгновенное падение. Многое зависит от критической массы накопленного обледенения.

"Но и здесь не все так просто. Шахед может нести большую нагрузку и если обмерзание не велико, не изменяет контур крыла и не нарушит балансировку БПЛА в целом, он будет лететь дальше. В противном случае Шахед упадет. Были ли вчера такие погодные условия? Да, были", — резюмирует Бескрестнов.

Специалист также добавил, что для анализа таких ситуаций он привлекает узкопрофильных специалистов для предоставления максимально точной информации.

"Друзья, я не специалист по всем вопросам. У меня просто огромный круг общения, и я всегда знаю, у кого получить компетентную консультацию, если я чего-то не знаю", — подчеркнул он.

