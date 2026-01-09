Служба безпеки встановила місцезнаходження уламків російської балістичної ракети, якою ворог ударив по Львівщині в ніч з 8 на 9 січня 2026 року. За попередньою інформацією, виявлені комплектуючі належать до ракетного комплексу "Орєшнік". Про це повідомляє пресцентр СБУ.

СБУ показала уламки «Орєшніка», яким рф атакувала Львівщину

Серед знайдених наразі деталей:

▪ блок стабілізації і наведення (фактично це "мізки" ракети);

▪ запчастини з двигунної установки;

▪ фрагменти механізму орієнтації;

▪ сопла з платформи блоку розведення тощо.

Відповідні уламки мають статус речових доказів та готуються до передачі на поглиблені експертизи.

Слідчі СБУ кваліфікують застосування цієї зброї по цивільній інфраструктурі України як воєнний злочин з боку рф.

За попередніми даними, ворог здійснив пуск ракети "Орєшнік" середнього радіусу дії класу "земля-земля" з російського полігону "Капустин Яр".

Атакувавши цивільні об’єкти нашої держави поблизу кордону з Євросоюзом, кремль намагався знищити інфраструктуру життєзабезпечення регіону в умовах різкого погіршення погодних умов.

Слідчі СБУ встановлюють всі обставини, а також організаторів та виконавців цього воєнного злочину рф для притягнення їх до відповідальності.

Досудове розслідування за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини) триває.

Заходи проводять за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що за даними Володимира Зеленського, загалом за цю ніч було 242 дрони, тільки балістичних ракет і саме проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури – 13, одна балістична ракета середньої дальності Орєшнік, а також 22 крилаті ракети.