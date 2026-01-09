Служба безопасности установила местонахождение обломков российской баллистической ракеты, которой враг ударил по Львовщине в ночь с 8 на 9 января 2026 года. По предварительной информации, обнаруженные комплектующие относятся к ракетному комплексу "Орешник". Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

СБУ показала обломки «Орешника», которым РФ атаковала Львовщину

Среди найденных деталей:

▪ блок стабилизации и наведения (фактически это "мозги" ракеты);

▪ запчасти по двигательной установке;

▪ фрагменты механизма ориентации;

▪ сопла с платформы блока разведения и т.д.

Соответствующие обломки имеют статус доказательств и готовятся к передаче на углубленные экспертизы.

Следователи СБУ квалифицируют применение этого оружия по гражданской инфраструктуре Украины как военное преступление со стороны России.

По предварительным данным, враг осуществил пуск ракеты "Орешник" среднего радиуса действия класса "земля-земля" с российского полигона "Капустин Яр".

Атаковав гражданские объекты нашего государства вблизи границы с Евросоюзом, кремль пытался уничтожить инфраструктуру жизнеобеспечения региона в условиях резкого ухудшения погодных условий.

Следователи СБУ устанавливают все обстоятельства, а также организаторов и исполнителей этого военного преступления РФ для привлечения их к ответственности.

Досудебное расследование по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления) продолжается.

Мероприятия проводятся при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что по данным Владимира Зеленского, всего за эту ночь было 242 дрона, только баллистических ракет и именно против объектов энергетики и гражданской инфраструктуры – 13, одна баллистическая ракета средней дальности Орешник, а также 22 крылатых ракет.