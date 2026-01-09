Після нещадної атаки РФ Кличко озвучив термінову вимогу до киян: що відбувається

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок масованої атаки ворога майже половина багатоповерхових будинків столиці — близько 6 тисяч — залишилася без теплопостачання, а в деяких районах фіксуються перебої з водою.

Фото: з відкритих джерел

За його словами, комунальні служби спільно з енергетиками вже організували роботу мобільних котелень, аби забезпечити тепло в лікарнях, пологових будинках та інших соціальних закладах, і працюють над відновленням подачі електроенергії й тепла у житлові будинки.

Кличко підкреслив, що комбінована атака минулої ночі завдала серйозного удару по об’єктах критичної інфраструктури, а погодні умови найближчими днями, за прогнозами, лише ускладнять відновлювальні роботи.

Мер зазначив, що погодні умови найближчими днями за прогнозами залишатимуться складними, що ускладнює роботи з відновлення інфраструктури. Через це він звернувся до мешканців столиці з проханням, хто має можливість, тимчасово виїхати за місто, де є альтернативні джерела тепла та електроенергії, щоб уникнути дискомфорту та полегшити роботу комунальних служб.

Віталій Кличко запевнив, що всі ресурси міста максимально задіяні, а комунальні служби працюють без вихідних, аби якомога швидше відновити критично важливу інфраструктуру та повернути киянам нормальне тепло і воду. Він додав, що ситуація під контролем, але відновлення вимагатиме часу та координації всіх відповідних служб.

